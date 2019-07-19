Український боєць-чемпіон Гвоздик не вважає, що Росія напала на Україну



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Олександр Гвоздик видав цілу порцію мудрих висловлювань УНІАН

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Чемпіон світу з боксу в напівважкій ваговій категорії за версією WBC Олександр Гвоздик висловив свою думку про війну на Донбасі і про стосунки з Росією.

«Думаю, що проблема в головах у людей, - каже мудрий боксер в інтерв’ю «Трибуні». - Війна – це одначе засіб наживи. Навіть якщо це священна війна з релігійних мотивів, то все одно верхівка переслідує свої матеріальні інтереси. Це може бути влада, корисні копалини і все інше. Не буває війни просто так, коли просто вирішили повоювати. Може, колись і було, за жінок, ще за когось. Але сьогодні це все бізнес. Влаштували військові компанії, що виробляють техніку, заробляють на військовій техніці. Ніхто ж не воює, просто тому, що хтось когось образив. Воюють тому, що там є нафта, якісь стратегічні території, інтереси».

Відповідаючи на питання, хто більше винен у конфлікті України і Росії, Гвоздик висловив думку, що обидві сторони: «Винні обоє. Думаєте, Порошенко з Путіним не на зв'язку? Я вас благаю».

Також Гвоздик привів цитату легенди боксу і висловив власну версію, чому українці і росіяни стали ворогами: «Колись Алі сказав: «Чому я повинен їхати воювати до В'єтнаму? І стріляти в якогось в'єтнамця, якого ні я ніколи в житті не бачив, ні він мене?» Людям нав'язують якусь ідеологію, що перетворює їх в інструменти. Ось чомусь ми з росіянами стали ворогами. Чому? Тому що, наприклад, нашому президенту потрібна була димова завіса, щоб спокійно грабувати нашу країну. Як варіант. Я не знаю, які там тонкощі. Але це точно не те, що на нас росіяни напали, щоб забрати території. Я вас прошу. Це скільки вам повинно бути років, щоб у це вірити? Що це тому, що одні говорять російською, інші - українською. Це ж нісенітниця. Може, я дурний. Але я в це не вірю».

Не оминув стороною чемпіон світу і питання Криму: «Те ж саме Крим. Чому в Криму немає війни? Адже там не зробили жодного пострілу. Що, Крим не так важливий, як Донецьк або Луганськ? Думаю, що як стратегічний об'єкт він важливіший. Думаю, це все нав'язане людям, щоб відволікати їх від основних проблем. Плюс війна – це ж прибуткова справа».

Нагадаємо, що наступний бій Гвоздик проведе проти російського чемпіона Артура Бетербієва.