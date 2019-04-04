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    Топ-10 моментів чвертьфіналів баскетбольної Суперліги (відео)

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    "Запоріжжя" - "Черкаські Мавпи" - Топ-10 моментів чвертьфіналів баскетбольної Суперліги (відео)
    "Запоріжжя" - "Черкаські Мавпи"
    Федерація баскетболу України

    У Суперлізі Парі-Матч визначилися півфіналісти

    У Суперлізі Парі-Матч завершилися чвертьфінальні серії. Боротьбу за нагороди продовжують Запоріжжя, Київ-Баскет, Хімік та Дніпро.

    Запоріжці здолали в чвертьфіналі Черкаські Мавпи (2:1), кияни пройшли Миколаїв (2:1), южненці перемогли харківський Політехнік (2:0, а Дніпро – Одесу (2:1).

    Дивіться відео топ-10 моментів матчів чвертьфіналу.

    Топ-10 моментів 1/4 фіналу Суперліги
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