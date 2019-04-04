Топ-10 моментів чвертьфіналів баскетбольної Суперліги (відео)
-
Розсилка
"Запоріжжя" - "Черкаські Мавпи"
Федерація баскетболу України
У Суперлізі Парі-Матч визначилися півфіналісти
У Суперлізі Парі-Матч завершилися чвертьфінальні серії. Боротьбу за нагороди продовжують Запоріжжя, Київ-Баскет, Хімік та Дніпро.
Запоріжці здолали в чвертьфіналі Черкаські Мавпи (2:1), кияни пройшли Миколаїв (2:1), южненці перемогли харківський Політехнік (2:0, а Дніпро – Одесу (2:1).
Дивіться відео топ-10 моментів матчів чвертьфіналу.
Топ-10 моментів 1/4 фіналу Суперліги
Читайте також: Баскетбольна Суперліга: розклад матчів 1/2 фіналу