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    УЄФА визнала фінт Ярмоленка у матчі з португальцями моментом дня (відео)

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    Андрій Ярмоленко зіграв дуже тонко - УЄФА визнала фінт Ярмоленка у матчі з португальцями моментом дня (відео)
    Андрій Ярмоленко зіграв дуже тонко
    ФФУ

    Український футболіст привернув увагу ситуацією, в якій він не торкнувся м’яча

    Обманний маневр вінґера збірної України з футболу Андрія Ярмоленка в матчі з Португалією визнаний УЄФА кращим моментом ігрового дня відбору Євро-2020.

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    Андрій Ярмоленко в одному з епізодів пропустив пас Руслана Малиновського під ногою, суперник не встиг зреагувати, а м’яч підхопив Олександр Караваєв, який набіг із флангу.

    Як відомо, 14 жовтня на НСК «Олімпійський» у Києві українці здобули шосту перемогу у кваліфікації чемпіонату Європи-2020 і достроково ґарантували собі участь у фінальному турнірі 16-ї континентальної першості.

    Заключний поєдинок відбору Євро-2020 збірна України проведе 17 листопада в Белграді проти Сербії. На цей матч українських вболівальників не допустять.

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    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Ярмоленко Євро-2020 Руслан Малиновський Олександр Караваєв
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