УЄФА визнала фінт Ярмоленка у матчі з португальцями моментом дня (відео)



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Андрій Ярмоленко зіграв дуже тонко ФФУ

Український футболіст привернув увагу ситуацією, в якій він не торкнувся м’яча

Обманний маневр вінґера збірної України з футболу Андрія Ярмоленка в матчі з Португалією визнаний УЄФА кращим моментом ігрового дня відбору Євро-2020.

Андрій Ярмоленко в одному з епізодів пропустив пас Руслана Малиновського під ногою, суперник не встиг зреагувати, а м’яч підхопив Олександр Караваєв, який набіг із флангу.

Як відомо, 14 жовтня на НСК «Олімпійський» у Києві українці здобули шосту перемогу у кваліфікації чемпіонату Європи-2020 і достроково ґарантували собі участь у фінальному турнірі 16-ї континентальної першості.

Заключний поєдинок відбору Євро-2020 збірна України проведе 17 листопада в Белграді проти Сербії. На цей матч українських вболівальників не допустять.