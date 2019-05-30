Тренер «Челсі» перервав переможну серію колеги з «Арсеналу»
Мауріціо Саррі та Унаї Емері
Yahoo!Sports
60-річний Мауріціо Саррі виграв перший трофей у кар’єрі
Перемога «Челсі» над «Арсеналом» в фіналі Ліги Європи принесла 60-річному тренеру «синіх» Мауріціо Саррі перший трофей у кар’єрі.
При цьому італійський фахівець перервав вражаючу переможну серію свого іспанського колеги з «Арсеналу» Унаї Емері. Той раніше тричі виходив у фінал Ліги Європи з «Севільєю» та тричі перемагав.
З «Валенсією» Емері доходив до чвертьфіналу та півфіналу Ліги Європи.
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