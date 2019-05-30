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    Тренер «Челсі» перервав переможну серію колеги з «Арсеналу»

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    Мауріціо Саррі та Унаї Емері - Тренер «Челсі» перервав переможну серію колеги з «Арсеналу»
    Мауріціо Саррі та Унаї Емері
    Yahoo!Sports

    60-річний Мауріціо Саррі виграв перший трофей у кар’єрі

    Перемога «Челсі» над «Арсеналом» в фіналі Ліги Європи принесла 60-річному тренеру «синіх» Мауріціо Саррі перший трофей у кар’єрі.

    При цьому італійський фахівець перервав вражаючу переможну серію свого іспанського колеги з «Арсеналу» Унаї Емері. Той раніше тричі виходив у фінал Ліги Європи з «Севільєю» та тричі перемагав.

    З «Валенсією» Емері доходив до чвертьфіналу та півфіналу Ліги Європи.

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