Тренер «Челсі» перервав переможну серію колеги з «Арсеналу»



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Мауріціо Саррі та Унаї Емері Yahoo!Sports

60-річний Мауріціо Саррі виграв перший трофей у кар’єрі

Перемога «Челсі» над «Арсеналом» в фіналі Ліги Європи принесла 60-річному тренеру «синіх» Мауріціо Саррі перший трофей у кар’єрі.

При цьому італійський фахівець перервав вражаючу переможну серію свого іспанського колеги з «Арсеналу» Унаї Емері. Той раніше тричі виходив у фінал Ліги Європи з «Севільєю» та тричі перемагав.

З «Валенсією» Емері доходив до чвертьфіналу та півфіналу Ліги Європи.