Тренер «Шахтаря»: Гадаю, арбітр стане національним героєм

У флеш-інтерв'ю тренер обмежився короткими відповідями

Тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека обмежився короткими відповідями на прес-конференції за підсумками поєдинку з «Олімпіком». «Шахтар» виграв 4:2, проте португальський наставник був незадоволений роботою рефері Євгена Арановського, який в підсумку видалив Фонсеку ще в першому таймі. У флеш-інтерв'ю тренер обмежився



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У флеш-інтерв'ю тренер обмежився короткими відповідями

Тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека обмежився короткими відповідями на прес-конференції за підсумками поєдинку з «Олімпіком».

«Шахтар» виграв 4:2, проте португальський наставник був незадоволений роботою рефері Євгена Арановського, який в підсумку видалив Фонсеку ще в першому таймі.

У флеш-інтерв'ю тренер обмежився короткою відповіддю, яку він повторив на своїй прес-конференції, де не порадував присутніх багатослівністю.

«Добрий вечір. Сьогодні я не стану коментувати гру, нехай преса дасть свій аналіз. Скажу лише одне: ви можете намагатися робити все що завгодно, але «Шахтар» буде залишатися сильним до самого кінця. Щоб вкрасти у нас щось, вам потрібно бути набагато краще, ніж ми», - сказав головний тренер «Шахтаря».

Далі Фонсека обмежувався короткими відповідями.

«Суддівство? Ви можете намагатися робити все, але «Шахтар» буде сильним до кінця. Гра після «Наполі»? Ми віддавали собі звіт в тому, що належить важлива гра, і були повністю мотивовані. Петряк справа в обороні? Дуже добре. Травма Тайсона? Ще занадто рано про це судити. Сьогодні або післязавтра дізнаємося, що сталося і наскільки серйозне ушкодження», - продовжив він.

«Перше вилучення в Україні? Так, я думаю, сьогодні він (рефері) стане національним героєм або отримає особливу премію. Але я заслужив видалення», - цитує Фонсеку офіційний сайт «Шахтаря».

«Шахтар» до завтрашнього матчу «Динамо» зі «Сталлю» відірвався від киян на сім пунктів.

Як відомо раніше, «Шахтар» заборонив дітям учасників АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой» у матчі проти «Олімпіка».