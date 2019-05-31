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    Тренер «Шахтаря» може очолити «Мілан»

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    Паулу Фонсека - Тренер «Шахтаря» може очолити «Мілан»
    Паулу Фонсека
    FOX Sports

    Португальця Паулу Фонсеку називають кандидатом на тренерську посаду в італійському клубі

    Тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека може очолити італійський «Мілан». За інформацією Milanlive, його називають одним з кандидатів на посаду в «россо-нері».

    Серед інших кандидатів називають Сержіу Консейсау та Руді Ґарсію. Виконавчий директор «Мілану» Іван Ґазідіс схиляється до варіанту з запрошенням іноземного фахівця.

    Тренерська посада в «Мілані» стала вакантною після дочасного розірвання угоди з Дженнаро Ґаттузо.

    Раніше президент «Шахтаря» Рінат Ахметов стверджував в інтерв’ю, що готовий відпустити Фонсеку, якщо той отримає пропозицію від провідного європейського клубу.

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