Тренер «Шахтаря» може очолити «Мілан»
Паулу Фонсека
FOX Sports
Португальця Паулу Фонсеку називають кандидатом на тренерську посаду в італійському клубі
Тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека може очолити італійський «Мілан». За інформацією Milanlive, його називають одним з кандидатів на посаду в «россо-нері».
Серед інших кандидатів називають Сержіу Консейсау та Руді Ґарсію. Виконавчий директор «Мілану» Іван Ґазідіс схиляється до варіанту з запрошенням іноземного фахівця.
Тренерська посада в «Мілані» стала вакантною після дочасного розірвання угоди з Дженнаро Ґаттузо.
Раніше президент «Шахтаря» Рінат Ахметов стверджував в інтерв’ю, що готовий відпустити Фонсеку, якщо той отримає пропозицію від провідного європейського клубу.