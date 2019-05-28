Гаттузо залишив «Мілан» та відмовився від зарплати за 2 роки



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Дженнаро Гаттузо Diario AS

Колишній півзахисник «Мілану» залишив тренерську посаду

Колишній півзахисник італійського «Мілану» Дженнаро Гаттузо залишив тренерську посаду команди. При цьому він відмовився від зарплати за два наступні сезони.

«Було нелегко зважитися на цей крок. Та я мав вирішити. Важке рішення, але виважене. Я відвовився від двох років контракту? Це тому, що моя історія взаємин з «Міланом» ніколи не буде ґрунтуватися на грошах», - передає слова Гаттузо La Repubblica.

Гаттузо очолив «Мілан» у листопаді 2017 року, змінивши Вінченцо Монтеллу. За його керівництва команда здобула 40 перемог, 22 нічиї та 20 поразок.