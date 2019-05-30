Лунін відбив пенальті і Україна виграла групу на чемпіонаті світу з футболу (відео)

Данило Сікан відкрив рахунок у матчі FIFA.com

У ворота нашої команди нігерійці пробивали відразу два одинадцятиметрових

Молодіжна збірна України виграла груповий турнір на чемпіонаті світу з футболу серед гравців, не старших 20-ти років.

Після двох стартових перемог команду Олександра Петракова в заключному поєдинку з нігерійцями влаштовувала навіть нічия. І українці цього результату досягли. Навіть попри те, що наш тренер дав відпочити відразу сімом основним футболістам. У порівнянні з попередніми двома матчами зі стартових хвилин вийшли тільки представники оборонної ланки – воротар і троє центральних оборонців. Ще троє номінально основних виконавців з’явилися на полі з лави запасних.

Нігерія U20 – Україна U20 – 1:1

Голи: 0:1 – Сікан (30). 1:1 – Мугаммед Тіджані (51, з пенальті)

На 45+1-й хвилині Мугаммед Тіджані не реалізував пенальті (воротар)

Нігерія: Олавале – Зулкіфіу Рабіу, Салавудін, Оґбу, Ікоувем Удо (к) – Офобор – Маканджоула (Елету, 87), Кінґслі Майкл, Анікеме Окон, Еффіом (Оффія, 74) – Мугаммед Тіджані (Сор, 90+2). Тренер – Пол Аїґбоґун

Україна: Лунін – Денис Попов, Валерій Бондар (к), Данило Безкоровайний – Олександр Сафронов, Максим Чех, Дришлюк, Снурніцин (Віктор Корнієнко, 46) – Кащук, Денис Устименко (Супряга, 72), Сікан (Булеца, 46). Тренер – Олександр Петраков

Судді: Рапалліні – Бонфа, Чаде (всі – Аргентина)

Попередження: Мугаммед Тіджані (36), Еффіом (57) – Снурніцин (5), Денис Попов (50)

30 травня. Бяльско-Бяла (Польща). Міський стадіон

Нігерійців у цьому матчі влаштовувала лише перемога, але якби не дивні суддівські рішення, африканці нічого путнього поруч із ворітьми Андрія Луніна й не створили б.

Наша команда відкрила рахунок на 30-й хвилині після того, як Олексій Кащук навісив справа, а Данило Сікан вразив головою напівпорожні ворота.

Наша команда начебто впевнено контролювала гру, але уже в компенсований арбітром до першого тайму час аргентинський арбітр призначив в українські ворота перший з двох суперечливих пенальті. Можливо, влучання у руку нашого гравця й було, але далеко неоднозначне і точно не навмисне. Втім, Лунін удар Мугаммед Тіджані з позначки відбив і на перерву команди пішли за мінімальної переваги українців.

Щоправда, довго втриматися лідерами після перерви хлопці Петракова не змогли. Суддя Рапалліні вдруге помітив у грі українці Дениса попова гру рукою. Теж неоднозначну, але після перегляду відеоасистента арбітр вказав на позначку вдруге. На цей раз той же Мугаммед Тіджані обманув Луніна. Андрій кинувся у протилежний з першотаймовим кут, а нападник нігерійців пробив по центру – 1:1.

На переможний гол нігерійці мали майже тайм, однак нічого путнього поруч із ворітьми Луніна не створили. А наша команда не сильно вперед і поривалася. Точніше. Українці були й не проти контратакувати, однак нігерійці великими силами вперед не йшли, не розкривалися, а отже й передумов для контргри для опонентів не створили. А тому й нічия виглядає цілком закономірним підсумком.

Отже, українці з сімома очками виграли свою групу і вийшли в 1/8 фіналу. Друге місце. Перемігши у паралельному матчі Каьтар, посіла збірна США. Нігерія з чотирма очками лише третя і ще може пробитися в плей-оф, як одна з чотирьох найкращих третіх команд. Катар очків не набирав.

В 1/8 фіналу Україна зіграє 3 червня проти однієї з третіх команд.