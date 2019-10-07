Будинок гравця НБА обікрали на 500 тисяч євро
Денніс Шредер
TI
Грабіжники пробралися в німецьке помешкання захисника «Оклахоми» Денніса Шредера
У Німеччині пограбували будинок захисника національної збірної та команди НБА «Оклахома» Денніса Шредера.
Інцидент стався в Брауншвейзі. Зловмисники пробралися в помешкання вночі, інформує Spiegel.
Загальну вартість завданих збитків оцінюють в 500 тисяч євро. Оголошено розшук грабіжників.
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25-річний Шредер зіграв уже 431 поєдинок в НБА. У середньому набирає 13,4 очка, 4,6 передачі за матч. «Атланта» обрала його під 17-м номером на драфті 2013 року.