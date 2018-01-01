Тренер збірної України: Відставка? Будемо вирішувати в кінці сезону

ЗМІ почали обговорювати можливу відставку словенського фахівця, який тренує біатлонну збірну України

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець не виключає своєї відставки в кінці поточного сезону. Жіноча збірна України провалила Олімпіаду-2018 у Пхьончхані, не завоювавши жодної медалі. Відразу після цього в ЗМІ почали обговорювати можливу відставку словенського фахівця. У неділю, 25 лютого, збірна України повернулася з



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Урош Велепець. Фото: xsport.ua

ЗМІ почали обговорювати можливу відставку словенського фахівця, який тренує біатлонну збірну України

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець не виключає своєї відставки в кінці поточного сезону.

Жіноча збірна України провалила Олімпіаду-2018 у Пхьончхані, не завоювавши жодної медалі. Відразу після цього в ЗМІ почали обговорювати можливу відставку словенського фахівця.

У неділю, 25 лютого, збірна України повернулася з Пхьончхана до Києва, і Велепець в інтерв'ю hromadske.ua прокоментував своє майбутнє.

«Ми - єдина команда, яка на Олімпіаді провалила змагання. Чи готовий я піти у відставку? У нас є три етапи Кубка світу, тому у мене є певні зобов'язання. Далі будемо вирішувати », - заявив Велепец.

Нагадаємо, що відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор-2018.