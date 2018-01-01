Відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор 2018 року

Україна в підсумковій таблиці поділила 21-е і 22-е місця з Угорщиною

У Пхьончхані пройшла офіційна церемонія закриття XXIII зимових Олімпійських ігор. Ігри проходили з 9-го по 25 лютого. Всього Олімпійські ігри відвідало 1 336 326 осіб. Продано понад 1 000 000 квитків. Пік припав на 17 лютого, коли Ігри відвідало 146 506 осіб. Майже 3 000 атлетів представляли 92 країни, при цьому російські спортсмени за рішенням

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Церемонія закриття Олімпійських ігор-2018. Фото: Getty Images

Україна в підсумковій таблиці поділила 21-е і 22-е місця з Угорщиною

У Пхьончхані пройшла офіційна церемонія закриття XXIII зимових Олімпійських ігор. Ігри проходили з 9-го по 25 лютого.

Всього Олімпійські ігри відвідало 1 336 326 осіб. Продано понад 1 000 000 квитків. Пік припав на 17 лютого, коли Ігри відвідало 146 506 осіб.

Майже 3 000 атлетів представляли 92 країни, при цьому російські спортсмени за рішенням Міжнародного олімпійського комітету виступали під нейтральним прапором.

Змагання проходили в 15 видах спорту. За весь час були розіграні 102 комплекти медалей.

Розпочалося шоу закриття з «Подорожі пам'яті» з традиційними похоронними корейськими ляльками. Ці ляльки в корейської міфології - провідники душ померлих. На чолі церемонії була священна черепаха.

Серед музичних виконавців, які виступили на церемонії закриття були Exo, Sumi Jowill, а також Федеріко Пачотті.

На закритті відбулася церемонія нагородження лижниць та лижників, які завоювали медалі в гонці на 30 км та 50 км відповідно. Медалі вручав сам Томас Бах.

Також відбувся ще один важливий момент. Пхьончан передав Олімпійський прапор Пекіну, який прийме Олімпійські ігри у 2022 році.

Прапороносцем збірної України на закритті Олімпійських ігор був володар золотої медалі Пхьончхана в лижній акробатиці Олександр Абраменко.

Загальний медальний залік виграла Норвегія, випередивши команду Німеччини лише за загальною кількістю нагород при рівності золотих медалей.

Україна в підсумковій таблиці поділила 21-е і 22-е місця з Угорщиною. У цих країн по одній медалі - золотій.