Тренер «Зорі» заспіває гімн України, якщо його команда вийде у плей-офф Ліги Європи

Юрій Вернидуб чекає важкої зустрічі, але каже, що його футболісти до неї готові

Матч останнього туру Ліги Європи «Зоря» - «Атлетик» буде дуже цікавим і захопливим. Про це на традиційній передматчевій прес-конференції заявив головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб, якого цитує офіційний сайт луганського клубу. «Вкотре ми вийдемо на поле з досить серйозним суперником. Це – іспанська



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Юрій Вернидуб. Фото ФК «Зоря»

Юрій Вернидуб чекає важкої зустрічі, але каже, що його футболісти до неї готові

Матч останнього туру Ліги Європи «Зоря» - «Атлетик» буде дуже цікавим і захопливим.

Про це на традиційній передматчевій прес-конференції заявив головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб, якого цитує офіційний сайт луганського клубу.

«Вкотре ми вийдемо на поле з досить серйозним суперником. Це – іспанська команда, і цим все сказано. Я думаю, що хлопці готові до гри, чекають. У нас з'явився відмінний шанс зробити крок вперед, і потрібно зробити все для того, щоб цей шанс використати», - сказав він.

«Атлетик» любить атакувати через фланги та робити багато навісів, передач з флангу. Є два дуже хороших футболісти - це Адуріц і Рауль Гарсія, які дуже добре відчувають себе у верховій дуелі», - додав наставник.

За словами Вернидуба, є у суперника швидкі та дуже технічні футболісти на флангах.

«Постараємося врахувати всі ці фактори, і теж створити проблеми для «Атлетика», - пояснив він.

«Нічия нас не влаштує. Нам доведеться ризикувати та більше атакувати. Я сподіваюся, що мої 18 спартанців зможуть зробити все для того, щоб здивувати Україну. Принаймні, мені цього дуже хотілося б. Таких шансів буває дуже мало. А якщо вони є, їх треба використовувати», - зауважив тренер.

Насамкінець Вернидуб пообіцяв, що заспіває «щирою українською мовою гімн України», якщо його «Зоря» пройде далі.

Нагадаємо, матч «Зоря» - «Атлетик» розпочнеться у четвер, 7 грудня, у Львові о 22:05 за київським часом.