Тренера з тенісу покарали за продаж запрошень на турніри



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Мігель Тобон ELTIEMPO

Колумбійський тренер Мігель Тобон продавав wild card на турніри серії Челленджер

Колумбійського тренера Мігеля Тобона дискваліфіковано на 12 місяців та оштрафовано на 20 тисяч доларів за продаж wild card на турніри серії Челленджер 2017 року, інформує tennisintegrityunit.com.

Тобон продавав запрошення в основну сітку змагань трьох турнірів у одиночному та парному розрядах шести тенісистам.

Фахівець також має виплатити 6 тисяч доларів компенсації за отриманий прибуток від незаконних продажів.

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