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    Костюк зазнала прикрої поразки на турнірі в Іспанії

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    Марта Костюк - Костюк зазнала прикрої поразки на турнірі в Іспанії
    Марта Костюк

    Українка з брейком вигравала в першому сеті, але не змогла втримати перевагу

    У чвертьфіналі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 60 тисяч українська тенісистка Марта Костюк, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію, поступилася китаянці Ван Сіюй: 5:7, 5:7.

    У стартовому сеті Костюк вела з рахунком 4:1, після чого програла шість з семи наступних геймів. У другому сеті 16-річна українка зуміла зробити два брейка, але програла три гейми на своїй подачі.

    Ван Сіюй зрівняла рахунок у протистояннях з Мартою (2-2): в минулому році киянка перемогла на 60-тисячнику в Берні, а в цьому сезоні китаянка взяла реванш на цьому ж турнірі, але потім Костюк здобула перемогу в Лонсестоні.

    Нагадаємо, завдяки виходу в 1/4 фіналу іспанського турніру Марта Костюк підійметься в рейтингу WTA  мінімум на 17 позицій.

    Джерело: btu.org.ua

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