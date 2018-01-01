Третя ракетка України переніс операцію на плечі і не зіграє у матчі Кубка Девіса зі Швецією

Український тенісист Ілля Марченко до ушкодження стопи додав ще й проблеми з плечем

Ілля Марченко відновлюється після травми і не зіграє у поєдинку Кубка Девіса. Про це під час прес-конференції розповів капітан української команди Андрій Медведєв, інформує БТУ. У Дніпрі журналісти мали можливість поспілкуватися з капітанами збірних України і Швеції напередодні матчевої зустрічі у Кубку Девіса (2-3 лютого). «Ілля Марченко



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Ілля Марченко. Фото Pierre Froger

Український тенісист Ілля Марченко до ушкодження стопи додав ще й проблеми з плечем

Ілля Марченко відновлюється після травми і не зіграє у поєдинку Кубка Девіса.

Про це під час прес-конференції розповів капітан української команди Андрій Медведєв, інформує БТУ.

У Дніпрі журналісти мали можливість поспілкуватися з капітанами збірних України і Швеції напередодні матчевої зустрічі у Кубку Девіса (2-3 лютого).

«Ілля Марченко виграв багато матчів поспіль після гри за збірну в Ізраїлі (у вересні минулого року), але отримав безглузду травму стопи, яка не дозволила завершити сезон на тій ноті, на якій він міг би його завершити та підняти свій рейтинг», - сказав Медведєв.

«Під час відновлення від травми стопи він пошкодив плече. На жаль, але йому довелося робити операцію. Він переніс операцію на плечі», - додав він.

Капітан української команди додав, що всі чекають від Марченка новин.

«Начебто лікар сказав, що все пройшло добре, все, що запланували зробити на операції, - зроблено. Тепер будемо чекати відновлення Іллі, а у Дніпрі його, на жаль, не буде. Він з нами душею», - підсумував Медведєв.

Нагадаємо, Марченко перебуває на початку третьої сотні у рейтингу ATP.