Третя ракетка України переніс операцію на плечі і не зіграє у матчі Кубка Девіса зі Швецією
- Сьогодні, 17:48
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Український тенісист Ілля Марченко до ушкодження стопи додав ще й проблеми з плечем
Ілля Марченко відновлюється після травми і не зіграє у поєдинку Кубка Девіса.
Про це під час прес-конференції розповів капітан української команди Андрій Медведєв, інформує БТУ.
У Дніпрі журналісти мали можливість поспілкуватися з капітанами збірних України і Швеції напередодні матчевої зустрічі у Кубку Девіса (2-3 лютого).
«Ілля Марченко виграв багато матчів поспіль після гри за збірну в Ізраїлі (у вересні минулого року), але отримав безглузду травму стопи, яка не дозволила завершити сезон на тій ноті, на якій він міг би його завершити та підняти свій рейтинг», - сказав Медведєв.
«Під час відновлення від травми стопи він пошкодив плече. На жаль, але йому довелося робити операцію. Він переніс операцію на плечі», - додав він.
Капітан української команди додав, що всі чекають від Марченка новин.
«Начебто лікар сказав, що все пройшло добре, все, що запланували зробити на операції, - зроблено. Тепер будемо чекати відновлення Іллі, а у Дніпрі його, на жаль, не буде. Він з нами душею», - підсумував Медведєв.
Нагадаємо, Марченко перебуває на початку третьої сотні у рейтингу ATP.