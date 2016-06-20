Світоліна знову стала третьою ракеткою світу, Долгополов, Цуренко та Стаховський також піднялися

А найбільший ривок здійснила Марта Костюк, увійшовши у топ-250

Українська тенісистка Еліна Світоліна, як уже повідомлялося раніше, повернулася до трійки найкращих у рейтингу WTA. Після того, як вона дісталася 1/4 фіналу на Australian Open, в оновленому рейтингу, станом на 29 січня, українка займає якраз третю сходинку. Світолінa вперше зуміла піднятися на третє місце у вересні минулого року за підсумками US



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Еліна Світоліна. Фото ausopen.com

А найбільший ривок здійснила Марта Костюк, увійшовши у топ-250

Українська тенісистка Еліна Світоліна, як уже повідомлялося раніше, повернулася до трійки найкращих у рейтингу WTA.

Після того, як вона дісталася 1/4 фіналу на Australian Open, в оновленому рейтингу, станом на 29 січня, українка займає якраз третю сходинку.

Світолінa вперше зуміла піднятися на третє місце у вересні минулого року за підсумками US Open-2017 і протрималася на цьому місці чотири тижні.

Третя позиція у рейтингу – це абсолютний рекорд для українського тенісу як серед жінок, так і серед чоловіків.

А першою ракеткою світу стала данійка Каролін Возняцкі, яка потіснила з цього рядка румунку Сімону Халеп, яку, власне, й обіграла у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії.

Інші українки також піднялися у рейтингу. Леся Цуренко тепер займає 40-й рядок (піднялася на три місця), Катерина Бондаренко – 80-й (на 14), Катерина Козлова – 85-й (на одне), Ангеліна Калініна – 144-й (на 10), Даяна Ястремська – 172-й (на п’ять).

А найбільший ривок здійснила Марта Костюк – вона здобула відразу 278 позицій і займає 243-тє місце у світовому рейтингу.

Щодо чоловічого рейтингу, то тут Рафаель Надаль зберіг першу сходинку, а Роджер Федерер – другу. А от на третє місце піднявся хорват Марин Чилич.

Олександр Долгополов здобув три рядки та наразі займає 34-ту позицію. Сергій Стаховський піднявся на сім і став 113-м у світовому тенісі.

Водночас, Ілля Марченко втратив дев'ять рядків. Інші українці не входять навіть до топ-400.