Троє українців вийшли у фінал Кубка світу в Угорщині

Фінал Кубка світу з сучасного п'ятиборства відбудеться 6 травня

Три українці - олімпійський призер Ріо 2016 Павло Тимощенко, а також Юрій Федечко та Денис Павлюк - пробилися до фіналу Кубка світу з сучасного п'ятиборства, який проходить в угорському Кечкеметі. Всього в кваліфікації взяли участь 88 спортсменів. Серед 36 п'ятиборців, відібрали у фінал, олімпійський чемпіон росіянин Олександр Лєсун і чемпіон



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Павло Тимощенко

Фінал Кубка світу з сучасного п'ятиборства відбудеться 6 травня

Три українці - олімпійський призер Ріо 2016 Павло Тимощенко, а також Юрій Федечко та Денис Павлюк - пробилися до фіналу Кубка світу з сучасного п'ятиборства, який проходить в угорському Кечкеметі.

Всього в кваліфікації взяли участь 88 спортсменів. Серед 36 п'ятиборців, відібрали у фінал, олімпійський чемпіон росіянин Олександр Лєсун і чемпіон світу кореєць Чон Чжин Хва.

Фінал Кубка світу в Кечкеметі відбудеться 6 травня.

Нагадаємо, що Тимощенко був четвертим на етапі Кубка світу в Лос-Анджелесі і шостим в Каїрі.

Джерело: xsport.ua