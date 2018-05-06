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    Троє українців вийшли у фінал Кубка світу в Угорщині

    Фінал Кубка світу з сучасного п'ятиборства відбудеться 6 травня
    Три українці - олімпійський призер Ріо 2016 Павло Тимощенко, а також Юрій Федечко та Денис Павлюк - пробилися до фіналу Кубка світу з сучасного п'ятиборства, який проходить в угорському Кечкеметі. Всього в кваліфікації взяли участь 88 спортсменів. Серед 36 п'ятиборців, відібрали у фінал, олімпійський чемпіон росіянин Олександр Лєсун і чемпіон
    • Сьогодні, 11:54
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    Павло Тимощенко
    Павло Тимощенко

    Фінал Кубка світу з сучасного п'ятиборства відбудеться 6 травня

    Три українці - олімпійський призер Ріо 2016 Павло Тимощенко, а також Юрій Федечко та Денис Павлюк - пробилися до фіналу Кубка світу з сучасного п'ятиборства, який проходить в угорському Кечкеметі.

    Всього в кваліфікації взяли участь 88 спортсменів. Серед 36 п'ятиборців, відібрали у фінал, олімпійський чемпіон росіянин Олександр Лєсун і чемпіон світу кореєць Чон Чжин Хва.

    Фінал Кубка світу в Кечкеметі відбудеться 6 травня.

    Нагадаємо, що Тимощенко був четвертим на етапі Кубка світу в Лос-Анджелесі і шостим в Каїрі.

    Джерело: xsport.ua

    сучасне п'ятиборство
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