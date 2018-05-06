Троє українців вийшли у фінал Кубка світу в Угорщині
- Сьогодні, 11:54
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Павло Тимощенко
Фінал Кубка світу з сучасного п'ятиборства відбудеться 6 травня
Три українці - олімпійський призер Ріо 2016 Павло Тимощенко, а також Юрій Федечко та Денис Павлюк - пробилися до фіналу Кубка світу з сучасного п'ятиборства, який проходить в угорському Кечкеметі.
Всього в кваліфікації взяли участь 88 спортсменів. Серед 36 п'ятиборців, відібрали у фінал, олімпійський чемпіон росіянин Олександр Лєсун і чемпіон світу кореєць Чон Чжин Хва.
Фінал Кубка світу в Кечкеметі відбудеться 6 травня.
Нагадаємо, що Тимощенко був четвертим на етапі Кубка світу в Лос-Анджелесі і шостим в Каїрі.
Джерело: xsport.ua