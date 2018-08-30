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    У чемпіонаті Росії футболіст забив дивний автогол, приголомшивши свою команду (відео)

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    У чемпіонаті Росії футболіст забив дивний автогол, приголомшивши свою команду (відео)

    Очевидно, гравець працював «на контору»

    У Росії футболіст клинського «Титана» Аршен Цаголов забив дуже дивний гол у ворота своєї команди під час матчу з «Металістом» з Корольова.

    Про це повідомляться у Telegram-каналі «Мутко против».

    На 90-й хвилині гри чемпіонату Московської області він просто підхопив м'яч, побіг до своїх воріт і пробив повз здивованого воротаря.

    За 13 хвилин до цього він привіз зовсім необов'язковий пенальті.

    У підсумку матч закінчився з рахунком 7:1 на користь «Металіста».

    У перерві гри букмекери помітили велику кількість ставок на те, що у другому таймі буде забито більше двох з половиною голів. Автогол гравця «Титана» став якраз третім у таймі.

    Футболіст з команди вже відрахований.

    З ним відраховані і троє його друзів: Кучієв, Колаєв і Габараєв. Усі вони прийшли у команду одночасно – місяць тому.

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