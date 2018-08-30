У чемпіонаті Росії футболіст забив дивний автогол, приголомшивши свою команду (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очевидно, гравець працював «на контору»

У Росії футболіст клинського «Титана» Аршен Цаголов забив дуже дивний гол у ворота своєї команди під час матчу з «Металістом» з Корольова.

Про це повідомляться у Telegram-каналі «Мутко против».

На 90-й хвилині гри чемпіонату Московської області він просто підхопив м'яч, побіг до своїх воріт і пробив повз здивованого воротаря.

За 13 хвилин до цього він привіз зовсім необов'язковий пенальті.

У підсумку матч закінчився з рахунком 7:1 на користь «Металіста».

У перерві гри букмекери помітили велику кількість ставок на те, що у другому таймі буде забито більше двох з половиною голів. Автогол гравця «Титана» став якраз третім у таймі.

Футболіст з команди вже відрахований.

З ним відраховані і троє його друзів: Кучієв, Колаєв і Габараєв. Усі вони прийшли у команду одночасно – місяць тому.

Читайте також: Наступник Андрія Шевченка та головна надія України. Світові ЗМІ про Владислава Супрягу.