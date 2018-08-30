Наступник Андрія Шевченка та головна надія України. Світові ЗМІ про Владислава Супрягу

Владислав Супряга під час матчу з «Аяксом»

Відомі скаутські ресурси позитивно відгукуються про новачка «Динамо»

Цього літа в лінії атаки київського «Динамо» сталися значні зміни. Команду покинули вікові легіонери, які визначали почерк гри колективу попереду в останні роки

Тривалий час їм на зміну керівництво не купувало нікого, що зробило Артема Бєсєдіна безальтернативним футболістом, і це добре аж ніяк не було. Загальновідомий факт – відсутність конкуренції нікому на користь не йде.

І от на початку серпня столичний український клуб «козирнув» гучним трансфером. Незважаючи на те, що «Динамо» підписало не якогось відомого легіонера, це була Подія, і не тільки українського масштабу. Про це свідчить увага до переходу Владислава Супряги з «Дніпра-1» з боку світових ЗМІ.

Зокрема, були публікації на таких ресурсах як Futbolgrad, World Football Scouting, Scout Nation та Voetbalzone. «Главком» публікує переклад першого з них – Futbolgrad.

В його послугах були зацікавлені німецький «Лейпциг», італійська «Рома» та нідерландський «Аякс», направляв своїх скаутів англійський «Манчестер Сіті», обдумувала можливість підписання португальська «Бенфіка». Однак боротьбу за 18-річного нападника «Дніпра-1» Владислава Супрягу виграло київське «Динамо».

Молодий форвард ще минулого сезону торував собі шлях у складі «Дніпра-1», одному з двох клубів, які народилися на попелищі колишнього фіналіста Ліги Європи «Дніпра». Колишній командувач полку спеціального призначення «Дніпро-1» Юрій Береза та його футбольне дітище технічно не є наступником клубу «Дніпро».

Разом з тим, «Дніпро-1» мав можливість взяти під свій контроль один з найбільших активів «Дніпра» – молодіжну школу та академію. Це був крок, який тепер дозволяє отримувати значні дивіденди у вигляді суперталанту – мова про Владислава Супрягу.

Сім голів Супряги у 22-х матчах, по суті, були великою частиною успішного просування клубу від третього за значенням дивізіону до української Першої ліги. Також він взяв участь у чемпіонаті Європи U-19 цього літа, в якому Україна зуміла досягти півфіналу, поступившись Португалії.

Юнацька збірна України програла той матч з нищівною різницею 0:5, але Супрязі вдалося залишити по собі добре враження. Власне, Владислав показав клас ще тоді, як зробив рахунок 1:1 в матчі проти Англії у другому турі груповому етапі.

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Владислав Супряга – неприродно блискучий талант тільки на перший погляд

За звичайних обставин, один гол у чотирьох матчах не є вражаючим результатом для бомбардира на молодіжному турнірі. Але Супряга мав подолати непростий перехід від гри на рівні третього дивізіону України до виступів на одному з найбільш конкурентних міжнародних молодіжних турнірів на планеті.

Насправді давно минули ті часи, коли юнацькі турніри, такі як U-19, запаковані невідомими дорогоцінними каменями. На сьогоднішній день більшість клубів точно знають, кого вони будуть дивитися, й кого варто перехопити в конкурентів. Це раніше хтось спостерігав за матчами, в яких абсолютно невідомий комусь гравець мав себе проявити тим чи іншим чином.

Зважаючи на те, що про талант Супряги, як про наступника Андрія Шевченка, говорили давно, не дивно, що «Аякс» з Амстердаму запропонував за нього три мільйони євро ще перед початком турніру. Проте «Дніпро-1» цю пропозицію відхилив, і після того, як Супряга опинився у команді турніру, наступним клубом, який захотів бачити його в своїх лавах, був німецький «РБ Лейпциг». Проте й ця пропозиція була відхилена.

9 серпня було повідомлено, що «Динамо» з Києва виграло гонку за нападником, мабуть, погодившись на угоду вартістю € 7,5 мільйонів (інші джерела дають інформацію про € 6.5 мільйонів – примітка «Главкома») за 50% прав на гравця.

Ще раніше згаданий вище Береза сказав, що Супряга коштує € 15 мільйонів. Незважаючи на недавній вибух у трансферних цінах на молодих гравців, така сума за виконавця, який раніше грав тільки в третьому за силою дивізіоні України, є сенсаційною. Проте ринок диктує ціни, і прізвище «Супряга» тепер на радарі кількох європейських ТОП-клубів. То ж тепер є шанси, що в найближчі роки його ринкова вартість зросте ще більше.

Що стосується українських молодих талантів, то нещодавно цей показник був встановлений 19-річним Андрієм Луніним. Продукт «Зорі» з Луганська (мабуть, колеги не надали значення тому, що Лунін майже так само дотичний до дніпровського футболу й клубу з цього міста, як і Супряга – примітка «Главкома») перейшов до мадридського «Реалу» за суму в € 8,5 мільйонів цього літа, ставши найдорожчим українським воротарем у історії.

У ворота «Аякса» Супрязі забити не вдалося

Андрій Лунін – новий еталон

Переїзд Луніна з України до Іспанії також має вплив на майбутнє Супряги. Представники «Дніпра-1» стверджують, що Супряга, як нападник за амплуа, повинен коштувати більше, ніж Лунін, незважаючи на те, що він ніколи не грав у вищій лізі й у єврокубках.

В тому ж «Дніпрі-1» були впевнені, що вимоги клубу на ринку будуть задоволені. Вони знають, що Супряга має неабиякий талант, який може зробити його дуже якісним футболістом. Високий, фізично сильний з хорошим баченням поля, він є перспективним гравцем не тільки для завершення атак, але й для того, щоб бути корисним для товаришів по команді. Супряга – це більше, ніж просто «наконечник».

На юнацькому Євро-2018 Україні часто доводилося оборонятися. В результаті, Владислав Супряга мав часто грати глибоко, щоб здобути м'яча для початку наступної атаки.

Це було захопливо – спостерігати за Супрягою, який виступає в ролі гравця, який розпочинає атаки, захисника та нападника мало не одночасно. Іноді неважко було помітити, що гравець з номером 11 на спині діяв як «десятка». Він був у ролі плеймейкера, притримував м'яча, коли решта команди бігла в атаку.

Нарешті, його гол в матчі проти Англії також показав, що він є вельми небезпечним саме в штрафному майданчику суперника. Отримавши високий м'яч, Супряга зупинив сферу, підробив собі під удар, розвернувся, а потім пробив воротаря низовим ударом.

Всі ці якості роблять зрозумілим рішення українського ТОП-клубу, київського «Динамо», придбати нападника, якого деякі аналітики називають головною надією його країни в лінії атаки. Зрештою, трансфер нападника схожий на справді вигідну для обох сторін угоду. Супряга цілком може стати наступним великим «експортом» України після переходу Луніна в «Реал» цього літа.

P.S. від «Главкома»: У вівторок Владислав провів перший матч в складі київського клубу зі стартових хвилин. Провів, як і вся команда, невдало. Втім, встиг заробити жовту картку для суперника й у окремих епізодах продемонстрував свій потенціал. Його головні матчі – попереду.

Переклад – Максим Салівон, спеціально для «Главкома»