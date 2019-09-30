В однієї з найсильніших спортсменок України викрали авто
Юлія Ткач
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Авто вкрали у Львові із платної парковки
У Львові з платної парковки викрали авто чемпіонки Європейських ігор Юлії Ткач. Про це спортсменка повідомила в мережі Фейсбук.
Авто Юлії лише 24 вересня подарував чоловік. Марка авто – Mazda 3 2018 року випуску, червоного кольору. Номерний знак автомобіля АТ 7787 ЕХ.
Юлія Ткач є однією із найбільш титулованих українських борчинь, чемпіонкою світу, чемпіонкою Європи, учасницею трьох Олімпійських ігор та чемпіонкою Європейських ігор-2019.
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