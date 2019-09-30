  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Не пам’ятаю, як мене туди завезли». Українського чемпіона госпіталізували після фінішу на чемпіонаті світу

    • Розсилка
    Мар'яна Закальницького посадили на інвалідний візок і шпиталізували - «Не пам’ятаю, як мене туди завезли». Українського чемпіона госпіталізували після фінішу на чемпіонаті світу
    Мар'яна Закальницького посадили на інвалідний візок і шпиталізували
    Reuters

    На щастя, з Мар’яном Закальницьким вже все гаразд

    На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі (Катар) чоловічі змагання зі спортивної ходьби на 50 кілометрів завершилися драматично для українця Мар'яна Закальницького.

    Читайте також

    Мар'ян – досвідчений боєць, чинний чемпіон Європи, але і він не витримав катарської спеки. Відразу після фінішу українець, який фінішував дев’ятим, впав знесилений і був терміново доставлений на інвалідному візку в лікарню. У нього піднялася температура до 40 градусів.

    «Я прокинувся вже під крапельницею. Не пам'ятаю, як мене туди везли. Пам'ятаю, що у мене дуже піднялася температура і мене помістили в крижану ванну», - прокоментував те, що трапилося Мар'ян.

    «Якщо до 20-го кілометра я потів, то потім взагалі припинилося потовиділення. Я йшов сухий. Після 30-го кілометра вже навіть думав про те, а чи не краще буде зійти, але не міг собі цього дозволити. Розумів, що суперники попереду можуть «посипатися» і є шанс зачепитися за вісімку», - цитує Закальницького прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    У підсумку він посів дев'яте місце. На щастя здоров'ю спортсмена уже нічого не загрожує.

    «Я нереально сильно люблю 50-ку. Але після того, що було сьогодні, вже і я подумала: а може ну її, ось ТАКУ 50-ку? The biggest drama I’ve ever seen. Щоб це зрозуміти, це потрібно побачити (особливо те, що було після фінішу). Але краще такого не бачити», - написала у себе в «Фейсбуку» прес-аташе Федерації легкої атлетики Ольга Ніколаєнко, яка спостерігала за всім, що відбувалося з Мар’яном, на власні очі.

     Читайте також: Перший в українській історії чемпіон Європи з ходьби: Особливі відчуття, коли перемагаєш людей, якими захоплюєшся
    Читайте також
    спортивна ходьба легка атлетика Мар'ян Закальницький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ