«Не пам’ятаю, як мене туди завезли». Українського чемпіона госпіталізували після фінішу на чемпіонаті світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мар'яна Закальницького посадили на інвалідний візок і шпиталізували Reuters

На щастя, з Мар’яном Закальницьким вже все гаразд

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі (Катар) чоловічі змагання зі спортивної ходьби на 50 кілометрів завершилися драматично для українця Мар'яна Закальницького.

Мар'ян – досвідчений боєць, чинний чемпіон Європи, але і він не витримав катарської спеки. Відразу після фінішу українець, який фінішував дев’ятим, впав знесилений і був терміново доставлений на інвалідному візку в лікарню. У нього піднялася температура до 40 градусів.

«Я прокинувся вже під крапельницею. Не пам'ятаю, як мене туди везли. Пам'ятаю, що у мене дуже піднялася температура і мене помістили в крижану ванну», - прокоментував те, що трапилося Мар'ян.

«Якщо до 20-го кілометра я потів, то потім взагалі припинилося потовиділення. Я йшов сухий. Після 30-го кілометра вже навіть думав про те, а чи не краще буде зійти, але не міг собі цього дозволити. Розумів, що суперники попереду можуть «посипатися» і є шанс зачепитися за вісімку», - цитує Закальницького прес-служба Федерації легкої атлетики України.

У підсумку він посів дев'яте місце. На щастя здоров'ю спортсмена уже нічого не загрожує.

«Я нереально сильно люблю 50-ку. Але після того, що було сьогодні, вже і я подумала: а може ну її, ось ТАКУ 50-ку? The biggest drama I’ve ever seen. Щоб це зрозуміти, це потрібно побачити (особливо те, що було після фінішу). Але краще такого не бачити», - написала у себе в «Фейсбуку» прес-аташе Федерації легкої атлетики Ольга Ніколаєнко, яка спостерігала за всім, що відбувалося з Мар’яном, на власні очі.