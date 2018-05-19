  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    У Черкасах фанатів, які вирішили зірвати матч, кийками побили поліцейські (фото)

    • Розсилка

    «Черкаський Дніпро» та «Суми» не дограли матч через поведінку фанатів господарів

    Матч заключного туру Першої ліги України з футболу між «Черкаським Дніпром» і «Сумами» був перерваний на 54-й хвилині.

    Причиною став вихід ультрас черкаської команди на поле разом з фаєрами і банером «Лашкул на трансфер».

    Інцидент «залагодити» вирішили правоохоронні органи, які з кийками почали «в'язати» уболівальників.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    У Черкасах фанатів, які вирішили зірвати матч, кийками побили поліцейські (фото)
    У Черкасах фанатів, які вирішили зірвати матч, кийками побили поліцейські (фото)
    У Черкасах фанатів, які вирішили зірвати матч, кийками побили поліцейські (фото)
    У Черкасах фанатів, які вирішили зірвати матч, кийками побили поліцейські (фото)
    У Черкасах фанатів, які вирішили зірвати матч, кийками побили поліцейські (фото)
    У Черкасах фанатів, які вирішили зірвати матч, кийками побили поліцейські (фото)
    У Черкасах фанатів, які вирішили зірвати матч, кийками побили поліцейські (фото)

    Президент клубу Володимир Лашкул після закінчення поточного сезону має намір перевозити клуб в село Зоря, а всіх футболістів «Черкаського Дніпра» виставив на трансфер.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України фанати ультрас поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ