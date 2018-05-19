У Черкасах фанатів, які вирішили зірвати матч, кийками побили поліцейські (фото)

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«Черкаський Дніпро» та «Суми» не дограли матч через поведінку фанатів господарів

Матч заключного туру Першої ліги України з футболу між «Черкаським Дніпром» і «Сумами» був перерваний на 54-й хвилині.

Причиною став вихід ультрас черкаської команди на поле разом з фаєрами і банером «Лашкул на трансфер».

Інцидент «залагодити» вирішили правоохоронні органи, які з кийками почали «в'язати» уболівальників.

Президент клубу Володимир Лашкул після закінчення поточного сезону має намір перевозити клуб в село Зоря, а всіх футболістів «Черкаського Дніпра» виставив на трансфер.