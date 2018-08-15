У Держдумі РФ закликають оштрафувати Хачеріді за щитки з українським прапором



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У Росії зчинилася справжня істерія після вчинку Євгена

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повинен покарати захисника клубу ПАОК Євгена Хачеріді за демонстрацію щитків з прапором України після матчу зі «Спартаком».

Про це вирішив член комітету Державної думи з фізичної культури, спорту, туризму і справах молоді Дмитро Свищов.

«Упевнений, просто так це не пройде. У «Спартака» дуже вимогливі вболівальники, а сам клуб досить авторитетний і шанований не тільки у Росії, але й у світі», - сказав він.

«Такі вчинки не повинні залишатися безкарними. Вважаю, московський клуб чітко відреагує на це. А клубу ПАОК треба бути уважнішим. Думаю, як клуб, так і гравець повинні бути оштрафовані», - розповів RT Свищов.

Окрім того, член комітету Російського футбольного союзу (РФС) з етики Андрій Созін назвав ненормальною поведінку Хачеріді після матчу зі «Спартаком».

Нагадаємо, Хачеріді показав фанатам московського «Спартака» щитки у кольорах прапора України.

Зробив він це після того, як спартаківські уболівальники почали неетично висловлюватися на адресу гравців грецької команди.