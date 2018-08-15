  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Держдумі РФ закликають оштрафувати Хачеріді за щитки з українським прапором

    • Розсилка
    У Держдумі РФ закликають оштрафувати Хачеріді за щитки з українським прапором

    У Росії зчинилася справжня істерія після вчинку Євгена

    Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повинен покарати захисника клубу ПАОК Євгена Хачеріді за демонстрацію щитків з прапором України після матчу зі «Спартаком».

    Про це вирішив член комітету Державної думи з фізичної культури, спорту, туризму і справах молоді Дмитро Свищов.

    «Упевнений, просто так це не пройде. У «Спартака» дуже вимогливі вболівальники, а сам клуб досить авторитетний і шанований не тільки у Росії, але й у світі», - сказав він.

    «Такі вчинки не повинні залишатися безкарними. Вважаю, московський клуб чітко відреагує на це. А клубу ПАОК треба бути уважнішим. Думаю, як клуб, так і гравець повинні бути оштрафовані», - розповів RT Свищов.

    Окрім того, член комітету Російського футбольного союзу (РФС) з етики Андрій Созін назвав ненормальною поведінку Хачеріді після матчу зі «Спартаком».

    Нагадаємо, Хачеріді показав фанатам московського «Спартака» щитки у кольорах прапора України.

    Зробив він це після того, як спартаківські уболівальники почали неетично висловлюватися на адресу гравців грецької команди.

    Росія УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ