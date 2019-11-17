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    У «Динамо» нарешті з’явився гравець, який розмовляє українською. І то не українець (відео)

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    Фран Соль подав приклад решті гравців&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; - У «Динамо» нарешті з’явився гравець, який розмовляє українською. І то не українець (відео)
    Фран Соль подав приклад решті гравців «Динамо»
    Dynamo Nation

    Кияни стали бодай трохи українськішими

    Нападник «Динамо» Фран Соль намагається якомога краще адаптуватися до України, приділяючи особливу увагу вивченню української мови.

    Соль практично без акценту відповідав на запитання вчителя і показав, що блискуче володіє базовими словами для спілкування з українцями. Подібна увага Франа до нашої мови викликає лише захоплення, і залишається сподіватися, що приклад Франа наслідують решта динамівців.

    Нагадаємо, що не так давно поляк Томаш Кендзьора сказав, що єдиним гравцем, який розмовляв у «Динамо» українською,  був Назарій Русин. Але й він зараз на орендних умовах виступає за луганську «Зорю».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ мова ФК «Динамо» Фран Соль Назарій Русин Томаш Кендзьора
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