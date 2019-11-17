Коломойський всіх переграв? Олігарх хоче повернули штучному утворенню назву легендарного клубу



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Ігор Коломойський крутить історією з «Дніпром», як циган сонцем Кореспондент

Ігор Валерійович прямолінійний до простоти

Футбольний клуб СК «Дніпро-1» вже найближчим часом чекає ребрендинг і перейменування, повідомляє видання Tribuna.com. Найімовірніше, клуб отримає назву «Дніпро», а станеться це вже перед початком наступного сезону.

Нагадаємо, що в сезоні-2014/2015 «Дніпро» зміг дійти до фіналу Ліги Європи, де в рівній боротьбі поступився іспанській «Севільї» з рахунком 2:3. Після цього у клубу почалися проблеми: спочатку з дніпрян кілька разів знімали очки через борги перед екс-тренером Хуанде Рамосом і його штабом, згодом клуб вилетів у першу лігу, а після цього опинився у другій лізі. Зрештою, в сезоні-2018/2019 клуб позбавили професіонального статусу.

Натомість паралельно з крахом легендарної, створеної у 1918 році команди Коломойський створив штучне утворення з назвою СК «Дніпро-1». Президентом цього клубу став екс-комбат Юрій Береза. СК Д-1 швидко, в обхід регламентних норм, просунувся крізь усі щаблі українського футболу і нині виступає у Прем’єр-лізі. Фанати «канонічного» «Дніпра» замінника не визнають і проводили проти нього акції.

Як відомо, нещодавно Коломойський анонсував відновлення клубу «Дніпро». Тепер виглядає, що цей процес буде до болю примітивним.