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    У «Динамо» спростували інформацію про обшуки

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    У клубі заперечили обшуки НАБУ на базі та в будинку президента Суркіса

    У київському «Динамо» заперечили інформацію про обшуки НАБУ на базі клубу та в будинку президента Ігоря Суркіса.

    «Я з великим подивом дізнався з новин на деяких сайтах про нібито обшуки на навчально-тренувальній базі клубу. Ця інформація брехлива. Усі дні ми працюємо в звичному режимі. Напередодні перша команда почала роботу на базі. Більше ніяких гостей не було», - цитує слова директора бази «Динамо» Артема Ткаченка dynamo.kiev.ua.

    Президент киян Ігор Суркіс прокоментував інформацію про ймовірні обшуки головному редактору журналу «Футбол» Артему Франкову.

    «По-перше, у мене немає будинку в Козині Київської області. Звідси виходить по-друге, по-третє, по-четверте. Очевидно, джерело інформації перегрілося в пошуках сенсацій», - зазначив Суркіс.

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