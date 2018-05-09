У Дніпрі сталася сутичка фанатів з поліцією перед матчем «Динамо» - «Шахтар»
- Сьогодні, 19:38
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Сутичка фанатів з поліцією. Фото: FootballHub
Після інциденту декількох вболівальників було затримано
За кілька годин до початку фінального матчу на Кубок України між «Динамо» та «Шахтарем» у Дніпрі стався конфлікт між фанатами та правоохоронцями.
За даними джерела, один з фанатів кинув димову шашку у представника поліції перед маршем, які збираються влаштувати до гри вболівальники.
Центр міста, фани збираються на марш— FootballHub (@FootballHub_Ua) 9 мая 2018 г.
Фанати кинули шашку у правоохоронця. pic.twitter.com/SLsfVfJPIh
Після інциденту декількох вболівальників було затримано.
Нагадаємо, що черговий фінал Кубку України між «Динамо» та «Шахтарем» відбудеться сьогодні у Дніпрі о 20:30.
Джерело: FootballHub