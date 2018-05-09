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    У Дніпрі сталася сутичка фанатів з поліцією перед матчем «Динамо» - «Шахтар»

    Після інциденту декількох вболівальників було затримано
    За кілька годин до початку фінального матчу на Кубок України між «Динамо» та «Шахтарем» у Дніпрі стався конфлікт між фанатами та правоохоронцями. За даними джерела, один з фанатів кинув димову шашку у представника поліції перед маршем, які збираються влаштувати до гри вболівальники. Центр міста, фани збираються на
    • Сьогодні, 19:38
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    Сутичка фанатів з поліцією. Фото: FootballHub
    Сутичка фанатів з поліцією. Фото: FootballHub

    Після інциденту декількох вболівальників було затримано

    За кілька годин до початку фінального матчу на Кубок України між «Динамо» та «Шахтарем» у Дніпрі стався конфлікт між фанатами та правоохоронцями.

    За даними джерела, один з фанатів кинув димову шашку у представника поліції перед маршем, які збираються влаштувати до гри вболівальники.

    Після інциденту декількох вболівальників було затримано.

    Нагадаємо, що черговий фінал Кубку України між «Динамо» та «Шахтарем» відбудеться сьогодні у Дніпрі о 20:30.

    Джерело: FootballHub

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