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    У фіналі US Open кривдниця Цуренко зіграє із Сереною Вільямс

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    Фото Footwear News - У фіналі US Open кривдниця Цуренко зіграє із Сереною Вільямс
    Фото Footwear News

    Наомі Осака зуміла пробитися до фіналу

    У п’ятницю, 7 вересня, визначилися фіналістки Відкритого чемпіонату США 2018 року з тенісу.

    У вирішальному поєдинку зустрінуться Серена Вільямс і Наомі Осака.

    Зустріч має розпочатися у суботу о 23:00 за київським часом.

    Раніше Вільямс та Осака зустрічалися одного разу. У березні цього року Наомі обіграла Серену на турнірі у Маямі.

    Нагадаємо, що японка у чвертьфіналі виявилася сильнішою за останню представницю України на даному турнірі – Лесю Цуренко.

    US Open - 2018

    The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США

    Призовий фонд: $40,912,000

    Півфінал

    Серена Вільямс (США, 17) – Анастасія Севастова (Латвія, 19) – 6:3, 6:0

    Наомі Осака (Японія, 20) – Медісон Кіз (США, 14) – 6:2, 6:4

    США теніс
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