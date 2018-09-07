У фіналі US Open кривдниця Цуренко зіграє із Сереною Вільямс



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Фото Footwear News

Наомі Осака зуміла пробитися до фіналу

У п’ятницю, 7 вересня, визначилися фіналістки Відкритого чемпіонату США 2018 року з тенісу.

У вирішальному поєдинку зустрінуться Серена Вільямс і Наомі Осака.

Зустріч має розпочатися у суботу о 23:00 за київським часом.

Раніше Вільямс та Осака зустрічалися одного разу. У березні цього року Наомі обіграла Серену на турнірі у Маямі.

Нагадаємо, що японка у чвертьфіналі виявилася сильнішою за останню представницю України на даному турнірі – Лесю Цуренко.

US Open - 2018

The Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США

Призовий фонд: $40,912,000

Півфінал

Серена Вільямс (США, 17) – Анастасія Севастова (Латвія, 19) – 6:3, 6:0

Наомі Осака (Японія, 20) – Медісон Кіз (США, 14) – 6:2, 6:4