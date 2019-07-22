У футбольного тренера в Румунії стався серцевий напад під час матчу (відео)
Допомога Еуджену Нягое
s.iw.ro
Головний тренер румунського «Динамо» втратив свідомість під час поєдинку чемпіонату країни
Головному тренеру бухарестського «Динамо» Еуджену Нягое знадобилася допомога лікарів під чс поєдинку чемпіонату країни проти «Крайови».
На 25-й хвилині зустрічі 51-річний фахівець втратив свідомість. Виявилося, що Нягое переніс серцевий напад. Йому на місці надали невідкладну допомогу та доставили згодом до лікарні, інформує DIGI Sport.