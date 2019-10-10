У Іспанії викрили мережу з організації договірних матчів у тенісі



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У Іспанії викрили злочинну схему в тенісі elconfidencial.com

Зловмисники заробляли за рік понад 3 600 000 євро

У Іспанії завершилося розслідування справи про організацію договірних матчів у чоловічому тенісі. Матеріали слідства передано до суду.

Слідством встановлено, що в злочинній схемі було задіяно 25 осіб. Програш подачі коштував 1000 євро, матчу – 5000. Для відкриття онлайн аккаунтів використовувалися фальшиві документи. За рік зловмисники заробляли понад 3600000 євро, інформує El Confidencial.

Зловмисники встигли організувати 73 матчі, деякі з них відбувалися в Україні, Німеччині, Португалії, Туреччині, Франції, Нідерландах, Марокко та Тунісі.