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    У Іспанії викрили мережу з організації договірних матчів у тенісі

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    У Іспанії викрили злочинну схему в тенісі - У Іспанії викрили мережу з організації договірних матчів у тенісі
    У Іспанії викрили злочинну схему в тенісі
    elconfidencial.com

    Зловмисники заробляли за рік понад 3 600 000 євро

    У Іспанії завершилося розслідування справи про організацію договірних матчів у чоловічому тенісі. Матеріали слідства передано до суду.

     Слідством встановлено, що в злочинній схемі було задіяно 25 осіб. Програш подачі коштував 1000 євро, матчу – 5000. Для відкриття онлайн аккаунтів використовувалися фальшиві документи. За рік зловмисники заробляли понад 3600000 євро, інформує El Confidencial.

     Зловмисники встигли організувати 73 матчі, деякі з них відбувалися в Україні, Німеччині, Португалії, Туреччині, Франції, Нідерландах, Марокко та Тунісі.

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    теніс договірні матчі
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