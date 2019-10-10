В УЄФА роз’яснили ймовірність розведення України та Росії на Євро-2020



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Євро-2020 УЄФА

Футбольні збірні зможуть зустрітися лише на вирішальних стадіях

Президент УЄФА Александер Чеферин прокоментував розведення футбольних збірних України та Росії на міжнародних турнірах. Зокрема він розповів, як пересікатимуться команди в випадку участі в Євро-2020.

«Безпека для нас – один з найважливіших чинників. Ми завжди зважаємо на це. Також ми розводимо Сербію та Косово, Вірменію та Азербайджан. Навіть Іспанія та Гібралтар не можуть потрапити в одну групу. Поки не на часі відміна цього принципу. Та якщо збірні України та Росії дійдуть до півфіналу чи фіналу чемпіонату Європи, вони точно зіграють в Лондоні», - передає слова Чеферина.

Нагадаємо, збірна України очолює відбіркову групу Євро-2020 після п’яти матчів – чотири перемоги та одна нічия. У наступних подинках команда Андрія Шевченка грає 11 жовтня в Харкові проти Литви та 14 жовтня в Києві проти Португалії.