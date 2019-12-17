У Італії зображеннями мавп борються з расизмом у футболі



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Елементи антирасистської кампанії в італійському чемпіонаті Серія A

Серія A започаткувала неоднозначну кампанію з боротьби проти расизму

Італійська Серія A започаткувала кампанію з боротьби проти расизму в футболі, яка одразу почалася зі скандалу. Ліга презентувала картини художника Симоне Фугадзотто, на яких зображені мавпи в кольорах футбольних клубів.

Художник хотів акцентувати увагу на тому, що люди пішли від мавп.

«Я вирішив зобразити мавп, щоб поговорити про расизм, тому що вони – метафора людської сутності. Я малюю мавп п’ять-шість років, і подумав, що можу зробити це, аби дати всім зрозуміти, що ми і є мавпи. Мавпа має навчити, що між нами насправді немає різниці. Ми всі – мавпи», - передає слова Фугадзотто пресслужба Серії A.

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Однак ідея художника не у всіх викликала розуміння. У організації FARE, яка серед іншого переймається питанням расизму в футболі, ініціативу італійської ліги піддали нищівній критиці.

«Італійський футбол вкотре змусив заціпеніти. У країні, де влада тиждень за тижнем не може дати ради з расизмом, Серія A запускає кампанію, яка видається нездоровим жартом», - говориться в заяві FARE.