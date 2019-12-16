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    Батько Лопеса прогнозує сину швидку перемогу над Ломаченком

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    Теофімо Лопес-старший - Батько Лопеса прогнозує сину швидку перемогу над Ломаченком
    Теофімо Лопес-старший
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    Бій Лопес – Ломаченко має відбутися в квітні

    Батько та тренер чемпіона світу з боксу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес-старший прокоментував можливий поєдинок сина за титул абсолютного чемпіона проти українця Василя Ломаченка.

    Американець прогнозує сину швидку перемогу.

    «Два роки тому я казав, що ми плануємо знести голову Ломаченку, тому що він брехливий чемпіон. Він ніколи не зустрічався з такими опонентами, як Теофімо. У березні чи квітні ми покінчимо з Ломаченком. Ми зробимо це ще до п’ятого раунду. Я навчив сина стилю, який рідко використовують в боксі. Він використовуватиме кулаки суперника на свою користь. Я знав лише одного боксера, який вмів так робити – Флойд Мейвезер», - передає слова Лопеса-старшого BoxingScene.  

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    Напередодні Теофімо Лопес переміг Річарда Комі технічним нокаутом у другому раунді. Американець одразу кинув виклик Ломаченку. Наш боксер його прийняв. Їхній поєдинок може відбутися в квітні.

    бокс Василь Ломаченко Теофімо Лопес
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