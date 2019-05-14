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    У Києві обіцяють збудувати льодову арену вартістю 1,68 мільярда гривень

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    Збудувати в Києві сучасну льодову арену обіцяли вже неодноразово - У Києві обіцяють збудувати льодову арену вартістю 1,68 мільярда гривень
    Збудувати в Києві сучасну льодову арену обіцяли вже неодноразово
    Фото з соцмереж

    Бюджетне фінансування проекту обіцяють підтримати відразу, а не в липні, коли відбудеться представлення

    У Києві обіцяють збудувати льодову арену вартістю 1,68 млрд грн. Її державний інвестиційний проект планують представити на Конференції з підтримки реформ у Канаді в липні 2019 року.

    Комісія підтримала ініціативу першого віце-прем’єра Степана Кубіва виділити перше бюджетне фінансування проекту відразу, а не в липні. Так можна буде почати розробку проектної документації та встигнути підготувати презентацію до конференції в Торонто.

    Поки фінансування за проектом з держбюджету не виділялися. Проектом займеться ДП ЦУТБ «Льодовий стадіон», його планується побудувати в 2019-2021 роках. Цьогоріч на проект збираються виділити 5 млн грн.

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

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