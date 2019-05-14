У Києві обіцяють збудувати льодову арену вартістю 1,68 мільярда гривень



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Збудувати в Києві сучасну льодову арену обіцяли вже неодноразово Фото з соцмереж

Бюджетне фінансування проекту обіцяють підтримати відразу, а не в липні, коли відбудеться представлення

У Києві обіцяють збудувати льодову арену вартістю 1,68 млрд грн. Її державний інвестиційний проект планують представити на Конференції з підтримки реформ у Канаді в липні 2019 року.

Комісія підтримала ініціативу першого віце-прем’єра Степана Кубіва виділити перше бюджетне фінансування проекту відразу, а не в липні. Так можна буде почати розробку проектної документації та встигнути підготувати презентацію до конференції в Торонто.

Поки фінансування за проектом з держбюджету не виділялися. Проектом займеться ДП ЦУТБ «Льодовий стадіон», його планується побудувати в 2019-2021 роках. Цьогоріч на проект збираються виділити 5 млн грн.

Джерело: Інтерфакс-Україна