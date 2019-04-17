Міністр молоді і спорту України закликав підвищити зарплату тренерам-викладачам



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Ігор Жданов pravdatut.ua

Ігор Жданов звернувся до керівників областей та місцевого самоврядування

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов звернувся до обласної влади та органів місцевого самоврядування з проханням встановити надбавки для тренерів-викладачів спортивних установ за рахунок коштів місцевих бюджетів, повідомляє Obozrevatel.

Цей механізм уже успішно працює в Черкасах і Коломиї.

"Діяти потрібно негайно, адже, на жаль, останнім часом внаслідок низької заробітної плати падає престижність професії тренера (тренера-викладача), що призводить до значних проблем з кадровим забезпеченням закладів фізичної культури і спорту. Через низький рівень оплати праці все менше молодих фахівців приходять працювати в ДЮСШ та інші спортивні установи комунальної форми власності ", - написав чиновник на сторінці в мережі Фейсбук.

В умовах децентралізації місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування отримали право самостійно впроваджувати нові підходи до матеріального заохочення працівників і створення для них додаткових мотиваційних основ.

Як приклад Жданов навів рішення Черкаської міської ради про встановлення додатково до діючих заохочень доплати в розмірі до 50% від посадового окладу тренерам дитячо-юнацьких спортивних шкіл, передбачених в бюджеті міста.

"Міністерство молоді та спорту України просить підтримати ініціативу Черкаської міської ради, що значно вплине на престижність професії тренера для створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді", - підсумував Жданов.

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