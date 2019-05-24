У Києві пройде чемпіонат світу з хокею
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Хокей у Києві
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Змагання проходитимуть для команд U-20 дивізіону IB
У Києві пройде чемпіонату світу з хокею 2019 року серед команд U-20 дивізіону IB 2019.
На проведення змагань також претендували Франція, Польща, Угорщина, Італія та Естонія, інформує прес-служба Федерації хокею України.
Змагання в Києві проходитимуть з 10 по 17 грудня.
Нагадаємо, національна збірна України поточного сезону зберегла місце в дивізіоні IB, посівши в підсумку п’яте місце серед шести учасників.
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