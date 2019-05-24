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    У Києві пройде чемпіонат світу з хокею

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    Хокей у Києві - У Києві пройде чемпіонат світу з хокею
    Хокей у Києві
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    Змагання проходитимуть для команд U-20 дивізіону IB

    У Києві пройде чемпіонату світу з хокею 2019 року серед команд U-20 дивізіону IB 2019.

    На проведення змагань також претендували Франція, Польща, Угорщина, Італія та Естонія, інформує прес-служба Федерації хокею України.

    Змагання в Києві проходитимуть з 10 по 17 грудня.

    Нагадаємо, національна збірна України поточного сезону зберегла місце в дивізіоні IB, посівши в підсумку п’яте місце серед шести учасників.

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: календар, склади команд, результати, протоколи і відео з усіх матчів
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