Чемпіонат світу з хокею.

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У Словаччині стартує 83-й чемпіонат світу з хокею з шайбою. Росія у свою збірну зібрала усіх зірок, але чи допоможе їй це?

10 травня у двох словацьких містах Братиславі і Кошице стартує 83-й чемпіонат світу з хокею. За титул найсильнішої команди планети посперечається 16 збірних.

Головним фаворитом називають збірну Росії, якій вдалося зібрати максимально зірковий склад, з Алєксандром Овечкіним, Євгенієм Малкіним та Іллею Ковальчуком з Національної хокейної ліги на чолі. Підраховано, що вартість усіх гравців із розширеного списку російської команди складає $83,673 мільйона, майже нереальних для хокею грошей. І це при тому, що тренер Ілля Воробйов ще й не дорахувався через травму зіркового нападника «Даллас Старз» Алєксандра Радулова.

На думку букмекерів, Росія — перший претендент на чемпіонство. Коефіцієнт на її перемогу — 3,3, на другому місці – шведи (3,9), на третьому — американці (4,25).

Російська преса у пориві «побєдобєсної» ейфорії вдягає своїм доблесним хокеїстам золоті нагороди ледь вже й не зараз. Настільки зухвало, що навіть президент Міжнародної Федерації хокею Рене Фазель не втримався і зауважив: «Склад у росіян за іменами неймовірний, але ми пам’ятаємо невдалий виступ російської «дрім-тім» на чемпіонаті світу-2000 у Санкт-Петербурзі».

19 років тому росіяни теж зібрали максимально зіркову команду, але оконфузилися настільки, що посли останнє місце в груповому турнірі.

Традиційний конкурент росіян канадці на цей раз приїхали до Словаччини міцним, але далеко не найпереконливішим складом. Менеджмент команди не зміг домовитися із такими зірками як Коннор Макдевід, Сідні Кросбі, Раяном Нюджентом-Гопкінсом, Аароном Екбладом, Раяном Еллісом. Не дивно, що за відсутності цих хокеїстів шанси «кленових листків» оцінені коефіцієнтом 4,85 – четверте місце.

Отож поки що видається, що реальною альтернативою росіянам можуть стати чемпіони двох останніх світових першостей – шведи і американці. Обидві команди добре організовані, з достатньою, але не надмірною (що теж іноді стає вадою) кількістю зірок. Особливо варто виділити американців: Патрік Кейн, Джек Акел, Дерек Раян, Джонні Ґодро, Алекс Дебрінкет — їх атака вражає. Варто очікувати сюрпризів і від юного діаманта Джека Г’юза. Оборонна і воротарська ланки у «зірково-смугастих» теж вкомплектовані відмінно.

Не треба скидати з рахунків і фінів, хоч на цей раз їх склад суттєво омолоджений і від того, може, не такий конкурентний. Втім, юні фінські діаманти, серед яких варто виділити 18-річного чемпіона світу-2019 серед молоді Каапо Какко, здатні здивувати.

Здивувати так, як на попередньому чемпіонаті світу зробила збірна Швейцарії, вийшовши до фіналу. Після такого успіху зараз від команди Патріка Фішера можна очікувати всього. Принаймні у плей-офф вона має виходити ґарантовано.

Система чемпіонату На цей раз 16 збірних розбиті на дві групи по вісім команд. У чвертьфінал виходять по чотири найкращих. Дві найгірших команди елітний дивізіон покинуть, а їхнє місце займуть збірні Казахстану і Білорусі, які стали переможцями в ешелоні 1А. Додамо, наразі найчастіше на чемпіонатах світу перемагала Канада – 26 разів. 22 рази чемпіонами світу ставали хокеїсти збірної СССР. Чинні чемпіони світу шведи тріумфували одинадцять разів, Чехословаччина – шість. По п’ять чемпіонських титулів у збірних Чехії та Росії. Американці і фіни перемагали по двічі. У далекому 1936 році світове золото єдиний раз у історії взяла Великобританія, котра торік в Угорщині виграла дивізіон 1А і повернулася до топ-дивізіону вперше з 1994 року.





Льодовий палац імені Ондрея Непела в Братиславі

Календар матчів

Група «А»

10 травня

17:15 Фінляндія – Канада 21:15 США – Словаччина

11 травня

13:15 Данія – Франція 17:15 Німеччина — Великобританія 21:15 Словаччина — Фінляндія

12 травня

13:15 США – Франція 17:15 Данія — Німеччина 21:15 Великобританія – Канада

13 травня

17:15 США – Фінляндія 21:15 Словаччина — Канада

14 травня

17:15 Великобританія – Данія 21:15 Німеччина — Франція

15 травня

17:15 США – Великобританія 21:15 Німеччина — Словаччина

16 травня

17:15 Канада – Франція 21:15 Фінляндія — Данія

17 травня

17:15 Франція — Словаччина 21:15 Фінляндія – Великобританія

18 травня

13:15 Данія — США 17:15 Канада — Німеччина 21:15 Великобританія — Словаччина

19 травня

17:15 Німеччина — США 21:15 Франція — Фінляндія

20 травня

17:15 Франція — Великобританія 21:15 Канада — Данія

21 травня

13:15 Фінляндія — Німеччина 17:15 Словаччина — Данія 21:15 Канада — США

Група «В»

10 травня

17:15 РФ – Норвегія 21:15 Чехія – Швеція

11 травня

13:15 Швейцарія – Італія 17:15 Латвія – Австрія 21:15 Норвегія – Чехія

12 травня

13:15 РФ – Австрія 17:15 Італія – Швеція 21:15 Латвія – Швейцарія

13 травня

17:15 РФ — Чехія 21:15 Норвегія – Швеція

14 травня

17:15 Італія — Латвія 21:15 Швейцарія – Австрія

15 травня

17:15 Швейцарія – Норвегія 21:15 РФ – Італія

16 травня

17:15 Швеція – Австрія 21:15 Чехія — Латвія

17 травня

17:15 Австрія — Норвегія 21:15 Чехія – Італія

18 травня

13:15 Латвія – РФ 17:15 Італія – Норвегія 21:15 Швеція – Швейцарія

19 травня

17:15 Австрія – Чехія 21:15 Швейцарія – РФ

20 травня

17:15 Швеція – Латвія 21:15 Австрія – Італія

21 травня

13:15 Чехія – Швейцарія 17:15 Норвегія – Латвія 21:15 Швеція – РФ

23 травня 1/4 фінала

16:15 ? - ? 20:15 ? - ?

25 травня 1/2 фінала

15:15 ? - ? 19:15 ? - ?

Матч за третє місце 26 травня

15:45 ? - ?

Фінал 26 травня

20:15 ? - ?

Канада



