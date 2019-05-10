Чемпіонат світу з хокею.
спорт
Календар, команди і головна інтрига
-
Розсилка
У Словаччині стартує 83-й чемпіонат світу з хокею з шайбою. Росія у свою збірну зібрала усіх зірок, але чи допоможе їй це?
10 травня у двох словацьких містах Братиславі і Кошице стартує 83-й чемпіонат світу з хокею. За титул найсильнішої команди планети посперечається 16 збірних.
Головним фаворитом називають збірну Росії, якій вдалося зібрати максимально зірковий склад, з Алєксандром Овечкіним, Євгенієм Малкіним та Іллею Ковальчуком з Національної хокейної ліги на чолі. Підраховано, що вартість усіх гравців із розширеного списку російської команди складає $83,673 мільйона, майже нереальних для хокею грошей. І це при тому, що тренер Ілля Воробйов ще й не дорахувався через травму зіркового нападника «Даллас Старз» Алєксандра Радулова.
На думку букмекерів, Росія — перший претендент на чемпіонство. Коефіцієнт на її перемогу — 3,3, на другому місці – шведи (3,9), на третьому — американці (4,25).
Російська преса у пориві «побєдобєсної» ейфорії вдягає своїм доблесним хокеїстам золоті нагороди ледь вже й не зараз. Настільки зухвало, що навіть президент Міжнародної Федерації хокею Рене Фазель не втримався і зауважив: «Склад у росіян за іменами неймовірний, але ми пам’ятаємо невдалий виступ російської «дрім-тім» на чемпіонаті світу-2000 у Санкт-Петербурзі».
19 років тому росіяни теж зібрали максимально зіркову команду, але оконфузилися настільки, що посли останнє місце в груповому турнірі.
Традиційний конкурент росіян канадці на цей раз приїхали до Словаччини міцним, але далеко не найпереконливішим складом. Менеджмент команди не зміг домовитися із такими зірками як Коннор Макдевід, Сідні Кросбі, Раяном Нюджентом-Гопкінсом, Аароном Екбладом, Раяном Еллісом. Не дивно, що за відсутності цих хокеїстів шанси «кленових листків» оцінені коефіцієнтом 4,85 – четверте місце.
Отож поки що видається, що реальною альтернативою росіянам можуть стати чемпіони двох останніх світових першостей – шведи і американці. Обидві команди добре організовані, з достатньою, але не надмірною (що теж іноді стає вадою) кількістю зірок. Особливо варто виділити американців: Патрік Кейн, Джек Акел, Дерек Раян, Джонні Ґодро, Алекс Дебрінкет — їх атака вражає. Варто очікувати сюрпризів і від юного діаманта Джека Г’юза. Оборонна і воротарська ланки у «зірково-смугастих» теж вкомплектовані відмінно.
Не треба скидати з рахунків і фінів, хоч на цей раз їх склад суттєво омолоджений і від того, може, не такий конкурентний. Втім, юні фінські діаманти, серед яких варто виділити 18-річного чемпіона світу-2019 серед молоді Каапо Какко, здатні здивувати.
Здивувати так, як на попередньому чемпіонаті світу зробила збірна Швейцарії, вийшовши до фіналу. Після такого успіху зараз від команди Патріка Фішера можна очікувати всього. Принаймні у плей-офф вона має виходити ґарантовано.
Система чемпіонату
На цей раз 16 збірних розбиті на дві групи по вісім команд. У чвертьфінал виходять по чотири найкращих. Дві найгірших команди елітний дивізіон покинуть, а їхнє місце займуть збірні Казахстану і Білорусі, які стали переможцями в ешелоні 1А.
Додамо, наразі найчастіше на чемпіонатах світу перемагала Канада – 26 разів. 22 рази чемпіонами світу ставали хокеїсти збірної СССР. Чинні чемпіони світу шведи тріумфували одинадцять разів, Чехословаччина – шість. По п’ять чемпіонських титулів у збірних Чехії та Росії. Американці і фіни перемагали по двічі. У далекому 1936 році світове золото єдиний раз у історії взяла Великобританія, котра торік в Угорщині виграла дивізіон 1А і повернулася до топ-дивізіону вперше з 1994 року.
Календар матчів
Група «А»
10 травня
|
17:15
|
Фінляндія – Канада
|
21:15
|
США – Словаччина
11 травня
|
13:15
|
Данія – Франція
|
17:15
|
Німеччина — Великобританія
|
21:15
|
Словаччина — Фінляндія
12 травня
|
13:15
|
США – Франція
|
17:15
|
Данія — Німеччина
|
21:15
|
Великобританія – Канада
13 травня
|
17:15
|
США – Фінляндія
|
21:15
|
Словаччина — Канада
14 травня
|
17:15
|
Великобританія – Данія
|
21:15
|
Німеччина — Франція
15 травня
|
17:15
|
США – Великобританія
|
21:15
|
Німеччина — Словаччина
16 травня
|
17:15
|
Канада – Франція
|
21:15
|
Фінляндія — Данія
17 травня
|
17:15
|
Франція — Словаччина
|
21:15
|
Фінляндія – Великобританія
18 травня
|
13:15
|
Данія — США
|
17:15
|
Канада — Німеччина
|
21:15
|
Великобританія — Словаччина
19 травня
|
17:15
|
Німеччина — США
|
21:15
|
Франція — Фінляндія
20 травня
|
17:15
|
Франція — Великобританія
|
21:15
|
Канада — Данія
21 травня
|
13:15
|
Фінляндія — Німеччина
|
17:15
|
Словаччина — Данія
|
21:15
|
Канада — США
Група «В»
10 травня
|
17:15
|
РФ – Норвегія
|
21:15
|
Чехія – Швеція
11 травня
|
13:15
|
Швейцарія – Італія
|
17:15
|
Латвія – Австрія
|
21:15
|
Норвегія – Чехія
12 травня
|
13:15
|
РФ – Австрія
|
17:15
|
Італія – Швеція
|
21:15
|
Латвія – Швейцарія
13 травня
|
17:15
|
РФ — Чехія
|
21:15
|
Норвегія – Швеція
14 травня
|
17:15
|
Італія — Латвія
|
21:15
|
Швейцарія – Австрія
15 травня
|
17:15
|
Швейцарія – Норвегія
|
21:15
|
РФ – Італія
16 травня
|
17:15
|
Швеція – Австрія
|
21:15
|
Чехія — Латвія
17 травня
|
17:15
|
Австрія — Норвегія
|
21:15
|
Чехія – Італія
18 травня
|
13:15
|
Латвія – РФ
|
17:15
|
Італія – Норвегія
|
21:15
|
Швеція – Швейцарія
19 травня
|
17:15
|
Австрія – Чехія
|
21:15
|
Швейцарія – РФ
20 травня
|
17:15
|
Швеція – Латвія
|
21:15
|
Австрія – Італія
21 травня
|
13:15
|
Чехія – Швейцарія
|
17:15
|
Норвегія – Латвія
|
21:15
|
Швеція – РФ
23 травня 1/4 фінала
|
16:15
|
? - ?
|
20:15
|
? - ?
25 травня 1/2 фінала
|
15:15
|
? - ?
|
19:15
|
? - ?
Матч за третє місце 26 травня
|
15:45
|
? - ?
Фінал 26 травня
|
20:15
|
? - ?
Канада
Воротарі: Метт Мюррей («Піттсбург Пінґвінз», НХЛ), Картер Гарт («Філадельфія Флаєрс», НХЛ), Макензі Блеквуд («Нью-Джерсі Девілз», НХЛ)
Оборонці: Томас Шабо («Оттава Сенаторз», НХЛ), Брендон Монтур («Баффало Сейбрз», НХЛ), Трой Стечер («Ванкувер Кенакс», НХЛ), Деймон Сіверсон («Нью-Джерсі Девілз», НХЛ), Ші Теодор («Веґас Ґолден Найтс», НХЛ), Дарнелл Нурс («Едмонтон Ойлерз», НХЛ), Данте Фаббро («Нешвілл Предаторз», НХЛ)
Нападники: Марк Стоун, Джонатан Маршессо (обидва — «Веґас Ґолден Найтс», НХЛ), Ентоні Сіреллі, Метью Джозеф (обидва — «Тампа-Бей Лайтнінґ», НХЛ), Сем Райнхарт («Баффало Сейбрз», НХЛ), Шон Кутюр’є («Філадельфія Флаєрс», НХЛ), Адам Генрік («Анагайм Дакс», НХЛ), Ділан Строум («Чікаґо Блекгокс», НХЛ), Кайл Турріс («Нешвілл Предаторз», НХЛ), Ентоні Манта, Тайлер Бертуцці (обидва – «Детройт Ред Вінґз»)
Тренер — Ален Віньо
Швеція
Волотарі: Юнас Енрот («Еребрьо»), Якуб Маркстрем («Ванкувер Кенакс», НХЛ), Генрік Лундквіст («Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ)
Оборонці: Адам Ларссон («Едмонтон Ойлерз», НХЛ), Роберт Геґ («Філадельфія Флаєрс», НХЛ), Маркус Петтерссон («Піттсбург Пінґвінз», НХЛ), Олівер Екман-Ларссон («Арізона Койотс», НХЛ), Ерік Ґустафссон («Чікаґо Блекгокс», НХЛ), Маттіас Екгольм («Нешвілл Предаторз», НХЛ), Лукас Бенґтссон («Лінчопінґ»), Філіп Гольм («Торпедо» Нижній Новгород, РФ, КХЛ)
Нападники: Єспер Братт («Нью-Джерсі Девілз», НХЛ), Луї Ерікссон («Ванкувер Кенакс»), Патрік Гьорнквіст («Піттсбург Пінґвінз», НХЛ), Адріан Кемпе («Лос-Анджелес Кінґз», НХЛ), Маріо Кемпе («Арізона Койотс», НХЛ), Маркус Крюґер («Чікаґо Блекгокс», НХЛ), Оскар Ліндблом («Філадельфія Флаєрс», НХЛ), Еліас Ліндгольм («Калґарі Флеймз», НХЛ), Вільям Нюландер («Торонто Мейпл Ліфс», НХЛ), Еліас Петерссон («Ванкувер Кенакс», НХЛ), Йоакім Нюґард («Фер'єстад»), Денніс Расмуссен («Металург» Магнітогорськ, РФ, КХЛ), Антон Ландер («Локомотив» Ярославль, РФ, КХЛ), Антон Ведін («Тімре»)
Тренер — Рікард Ґрьонборґ
Фінляндія
Воротарі: Кевін Ланкінен («Рокфорд АйсГоґз», АХЛ), Вейні Вехвіляйнен («Кярпят»), Юссі Олкінуора («Пеліканс»)
Оборонці: Мікко Лехтонен, Олівер Каскі (обидва - «Пеліканс»), Генрі Йокігар'ю («Чікаґо Блекгокс», НХЛ), Петтері Ліндбом («Лозанна», Швейцарія), Міїка Койвісто («Динамо» Москва, РФ, КХЛ), Атте Охтамаа («Кярпят»), Яні Гаканпяя («Кярпят»), Нікко Міккола («Сан-Антоніо Ремпейдж», АХЛ)
Нападники: Марко Анттіла, Артту Іломякі («Лукко»), Велі-Маті Савінайнен, Ніко Ойямякі («Таппара»), Югані Тюрвайнен («ХІФК»), Каапо Какко («ТПС»), Тоні Раяла («Біль», Швейцарія), Ету Луостарінен («КалПа»), Юель Ківіранта («Спорт»), Сакарі Маннінен («Йокеріт»), Крістіан Куусела («Таппара»), Єре Саллінен («Еребрьо», Швеція), Гаррі Песонен («Ланґнау Тайґерс», Швейцарія), Юхо Ламмікко («Флорида Пантерз», НХЛ)
Тренер — Юкка Ялонен
США
Воротарі: Корі Шнайдер («Нью-Джерсі Девілз», НХЛ), Татчер Демко («Ванкувер Кенакс», НХЛ), Кейден Прімо (Північносхідний університет, NCAA)
Оборонці: Квінн Г'юз («Ванкувер Кенакс», НХЛ), Алек Мартінес («Лос-Анджелес Кінґз», НХЛ), Ноа Ганіфін («Калґарі Флеймз», НХЛ), Бреді Шей («Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ), Раян Сутер («Міннесота Вайлд», НХЛ), Адам Фокс (університет Гарварда, NCAA)
Нападники: Джек Акел («Баффало Сейбрз», НХЛ), Дерек Раян, Джонні Ґодро (обидва - «Калґарі Флеймз», НХЛ), Алекс Дебрінкет, Патрік Кейн (обидва – «Чікаґо Блекгокс», НХЛ), Люк Ґленденінґ, Ділан Ларкін (обидва — «Детройт Ред Вінґз», НХЛ), Клейтон Келлер («Арізона Койотс», НХЛ), Кріс Крайдер («Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ), Джеймс ван Рімсдайк («Філадельфія Флаєрс», НХЛ), Френк Ватрано («Флорида Пантерс», НХЛ), Колін Вайт («Оттава Сенаторз», НХЛ), Джек Г’юз (США U18)
Тренер— Джефф Блешілл
РФ
Воротарі: Андрєй Василевський («Тампа-Бей Лайтнінґ», НХЛ), Алєксандр Георгієв («Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ), Ілья Сорокін (ЦСКА, КХЛ)
Оборонці: Артем Зуб (СКА, КХЛ), Дінар Хафізуллін (СКА, КХЛ), Владислав Гавриков (СКА, КХЛ), Дмітрій Орлов («Вашингтон Кепіталс», НХЛ), Нікіта Зайцев («Торонто Мейпл Ліфс», НХЛ), Артем Блажиєвскій (ЦСКА, КХЛ), Алєксандр Єлесін («Локомотив» Ярославль, КХЛ), Богдан Киселевич («Вінніпеґ Джетс», НХЛ), Нікіта Нестеров (ЦСКА, КХЛ), Міхаїл Сергачов («Тампа-Бей Лайтнінґ», НХЛ)
Нападники: Іван Тєлєгін (ЦСКА, КХЛ), Алєксандр Овечкін («Вашингтон Кепіталс», НХЛ), Євгеній Малкін («Піттсбург Пінґвінз», НХЛ), Сєрґєй Андронов (ЦСКА, КХЛ), Артем Анісімов («Чікаґо Блекгокс», НХЛ), Сєрґєй Плотніков (СКА, КХЛ), Міхаїл Григоренко (ЦСКА, КХЛ), Євгеній Дадонов («Флорида Пантерз», НХЛ), Ілья Ковальчук («Лос-Анджелес Кінґз», НХЛ), Кірілл Капрізов (ЦСКА, КХЛ), Нікіта Кучеров («Тампа-Бей Лайтнінґ», НХЛ), Євгеній Кузнєцов («Вашингтон Кепіталс», НХЛ), Алєксандр Барабанов (СКА, КХЛ), Нікіта Гусєв (СКА, КХЛ)
Тренер — Ілья Воробйов
Чехія
Воротарі: Патрфк Бартошак, Шимон Грубец (оба — «Оцелажи Тжинець»), Павел Францоуз («Колорадо Евеланш», НХЛ)
Оборонці: Радко Гудас («Філадельфія Флаєрс», НХЛ), Філіп Гронек («Детройт Ред Вінґз», НХЛ), Ян Колаж («Амур»), Міхал Моравчик («Пльзень»), Давід Мусил («Оцелажи Тжинець»), Ян Рутта («Тампа-Бей Лайтнінґ», НХЛ), Давід Скленичка («Лаваль Рокет», АХЛ)
Нападники: Міхал Фролік («Калґарі Флеймз», НХЛ), Філіп Хітіл («Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ), Дмітрій Яшкін («Вашингтон Кепіталз», НХЛ), Домінік Кубалік («Амбрі-Піотта», Швейцарія), Ян Коваж («Пльзень»), Онджей Палат («Тампа-Бей Лайтнінґ», НХЛ), Міхал Жепік («Витязь», РФ, КХЛ), Домінік Сімон («Піттсбург Пінґвінз», НХЛ), Радек Факса («Даллас Старз», НХЛ), Якуб Ворачек («Філадельфія Флаєрс», НХЛ), Якуб Врана («Вашингтон Кепіталз», НХЛ)
Тренер — Мілош Жиґа
Швейцарія
Воротарі: Рето Берра («Фрібур-Ґоттерон»), Леонардо Дженоні («Цуґ»), Роберт Майєр («Женева-Серветт»)
Оборонці: Рафаель Діас («Цуґ»), Майкл Фора («Амбрі-Піотта»), Лукас Фрік, Йоель Дженацці (обидва – «Лозанна»), Роман Йозі, Яннік Вебер (обидва — «Нешвілл Предаторз», НХЛ), Роман Лоффель («Луґано»), Яніс Джером Мозер («Біль»)
Нападники: Андрес Амбюль («Давос»), Алессіо Бертаджіо («Луґано»), Крістоф Берчі («Лозанна»), Кевін Фіала («Міннесота Вайлд», НХЛ), Ґаетан Гаас, Сімон Мозер, Трістан Шервай (усі — «Берн»), Ніко Гішір («Нью-Джерсі Девілз», НХЛ), Ґреґорі Гофман, Ліно Марчіні (оба — «Цуґ»), Філіпп Курашев («Квебек Ремпартс», Канада, QMJHL), Вінсент Праплан («Спрінґфілд Тандербьорс», АХЛ), Дам'єн Ріат («Біль»), Ноа Род («Женева-Серветт»)
Тренер — Патрік Фішер
Словаччина
Воротарі: Марек Чіляк («Комета», Чехія), Денис Годла (КалПа, Фінляндія), Патрік Рибар («Ґранд Репідз», АХЛ)
Оборонці: Міхал Чайковскі («Динамо» Москва, РФ, КХЛ), Ерік Чернак («Тампа-Бей Лайтнінґ», НХЛ), Марек Дялоґа («Мора», Швеція), Мартін Фехерварі (ХВ71, Швеція), Крістіан Ярош («Оттава Сенаторз», НХЛ), Патрік Кох («Кошице»), Мартін Маринчин («Торонто Мейпл Ліфс», НХЛ), Андрей Секера («Едмонтон Ойлерз», НХЛ)
Нападники: Давид Бондра («Попрад»), Давид Буц, Адам Лішка, Маріо Лунтер, Матуш Сукель (усі – «Слован», КХЛ), Марко Даньо («Манітоба», АХЛ), Лібор Гудачек («Ліберець», Чехія), Міхал Крістоф («Кярпят», Фінляндія), Роберт Лантоші («Нітра»), Ладислав Надь («Кошице»), Ріхард Панік («Арізона Койотс», НХЛ), Маріан Студенич («Бінґемтон», АХЛ), Томаш Татар («Монреаль Канадієнс», НХЛ), Томаш Зіґо («Баньска Бистриця»)
Тренер - Крейґ Ремзі (Канада)
Німеччина
Воротарі: Дастін Штральмайер («Швеннінґер»), Матіас Нідерберґер («Дюссельдорф»), Ніклас Тройтле («Нюрнберґ»)
Оборонці: Морітц Мюллер («Кьольн»), Корбініан Гольцер («Анагайм Дакс», НХЛ), Бенедикт Шоппер («Штраубінґ»), Йонас Мюллер («Айсбарен»), Марко Новак («Дюссельдорф»), Деніс Ройль («Адлер»), Яннік Зайденберґ («Мюнхен»), Моритц Зайдер («Адлер»)
Нападники: Фредерік Тіффельс («Кьольн»), Леон Драйзайтль («Едмонтон Ойлерз»), Лео Пфьодерль («Нюрнберґ»), Лін Берґманн («Ізерлон»), Домінік Кагун («Чікаґо Блекгокс», НХЛ), Марк Мікаеліс (університет Міннесоти), Штефан Лойбль («Штраубінґ»), Марцель Ньобельс («Айсбарен»), Ґерріт Фаузер («Вольфсбурґ»), Маттіас Плахта, Маркус Айзеншмід (обидва — «Адлер»), Франк Мауер, Патрік Гагер, Ясін Еліз (усі — «Мюнхен»)
Тренер — Тоні Сьодергольм (Фінляндія)
Данія
Воротарі: Себастьян Дам («Ізерлон», Німеччина), Патрік Ґалбрайт («Сендерюске»), Сімон Нільсен («Гернінґ»)
Оборонці: Філіпп Брюґґіссер («Крефельд», Німеччина), Матіас Лассен («Мальме», Швеція), Олівер Ларсен («Пантерн», Швеція), Стефан Лассен («Альмтуна», Швеція), Ніколас Єнсен («Фіштаун», Німеччина), Маркус Лаурідсен (ХВ71, Швеція), Олівер Лаурідсен, Єспер Єнсен (обидва – «Йокеріт», Фінляндія)
Нападники: Мортен Мадсен («Тімро», Швеція), Ніколай Майєр («Сендерюске»), Нік Олесен («Пантерн», Швеція), Ніклас Єнсен, Петер Реґін (обидва – «Йокеріт», Фінляндія), Міккель Бедкер («Оттава Сенаторз», НХЛ), Ларс Еллер («Вашингтон Кепіталз», НХЛ), Юакім Блічфелд («Портленд», WHL), Матіас Бау («Герші», АХЛ), Фредерік Сторм («Мальме», Швеція), Матіас Фром (АІК, Швеція), Мартін Поульсен («Гернінґ»), Юнас Рендб'єрґ («Вякше», Швеція), Єспер Єнсен («Шеллефтео», Швеція), Юліан Якобсен («Ольборґ»)
Тренер — Гайнц Елерс
Латвія
Воротарі: Елвіс Мерзлікінс («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ), Ґустав Ґріґалс (університет Аляски, NCAA), Крістерс Ґудлевскіс («Динамо» Рига, КХЛ)
Оборонці: Увіс Яніс Балінскіс, Крістапс Сотнієкс, Крістапс Зіле (всі - «Динамо» Рига, КХЛ), Артурс Кулда («Сєвєрсталь», РФ, КХЛ), Ральфс Фрейберґс («Злін», Чехія), Оскарс Цибульскіс («Маунтфілд», Чехія), Ґунтіс Ґалвіньш («Оцелажи Тжинець», Чехія), Яніс Якс (Американський міжнародний коледж, NCAA), Едґарс Сіксна («Саріарка», Кахахстан, ВХЛ)
Нападники: Рудольфс Балцерс («Беллевілль Сенаторс», АХЛ), Теодорс Блюґерс («Піттсбург Пінґвінз», НХЛ), Роналдс Кеніньш («Лозанна», Швейцарія), Томс Андерсон («Ланґнау Тайґерс», Швейцарія), Оскар Батня, Мартіньш Дзієркалс, Еміль Ґеґеріс, Ріхард Мареніс, Ґінтс Мейя, Лауріс Дарзіньш (усі — «Динамо» Рига, КХЛ), Ріхард Букартс («Швеннінґер», Німеччина), Робертс Букартс («Спарта» Прага, Чехія), Мікс Індрашіс («Динамо» Москва, РФ, КХЛ), Маріс Бічевскіс («Маунтфілд», Чехія)
Тренер — Боб Гартлі (Канада)
Австрія
Воротарі: Лукас Герцоґ («Зальцбурґ»), Давід Кіккерт («Лінц»), Бернгард Штаркбаум («Відень»)
Оборонці: Домінік Гайнріх, Александр Паллестранґ (обидва — «Зальцбурґ»), Філіпп Лінднер («Ґрац»), Патрік Петер («Відень»), Маркус Шляхер («Вілляхер»), Мартін Шумніґ, Стівен Стронґ, Клеменс Унтервеґер (усі — «Клаґенфурт»)
Нападники: Бенжамін Баумґартнер («Давос», Швейцарія), Александр Киян («Лінц»), Мануель Ґаналь («Лукко», Фінляндія), Лукас Гаудум («Пантерн», Швеція), Рафаель Гербурґер, Томас Раффль, Александр Раухенвальд (усі — «Зальцбурґ»), Фабіо Гофер, Домінік Цверґер (обидва — «Амбрі-Піотта», Швейцарія), Томас Гундертпфунд («Клаґенфурт»), Константін Комарек («Мальме», Швеція), Патрік Обріст («Клотен», Швейцарія), Міхаель Раффль («Філадельфія Флаєрс»), Петер Шнайдер («Біль», Швейцарія)
Тренер — Роджер Бадер
Норвегія
Воротарі: Генрік Гьоукеланн («ТПС», Фінляндія), Генрік Гольм («Ставанґер»), Юнас Арнтзен («Лександ», Швеція).
Оборонці: Александер Бонсаксен («КооКоо», Фінляндія), Крістіан Булль («Сторгамар»), Стефан Еспеланн («Волеренґа»), Юнас Голес («Фрібур», Швейцарія), Йоганнес Йоганнесен («Ставанґер»), Крістіан Касастул («Фріск Аскер»), Ерленд Лесунд («Мора», Швеція), Маттіас Норстебе («Фрелунда», Швеція)
Нападники: Крістіан Форсберґ («Ставанґер»), Мікаель Гаґа («Мора», Швеція), Томмі Крістіансен, Ніклас Роест («Спарта» Сарпсборґ), Тобіас Ліндстрем, Мартін Реймарк («Волеренґа»), Андреас Мартінсен («Чікаґо Блекгокс», НХЛ), Сондре Олден («Відень», Австрія), Матіс Олімб («Шеллефтео», Швеція), Матс Росселі Ольсен («Фрелунда», Швеція), Томас Валькве Ольсен («Лександ», Швеція), Александр Рейченберґ («Фер’єстад», Швеція), Патрік Торесен («Сторгамар»), Матіас Треттенес («Крефельд», Німеччина).
Тренер — Петтер Торесен
Італія
Воротарі: Андреас Бернард («Адлер Мангейм», Німеччина), Джанлука Валліні («Віпітено»), Марко де Філіппо («Кортіна»)
Оборонці: Армін Гельфер, Армін Гофер (оба — «Пустерталь»), Роланд Гофер («Віпітено»), Стефано Маркетті, Іван Тауферер (оба — «Больцано»), Шон МакМонаґл («Фріск Аскер», Норвегія), Ян Павлу («Гейлброннер», Німеччина), Алекс Трівеллато («Крефельд», Німеччина), Лука Дзанатта («Ольтен», Швейцарія)
Нападники: Рафаель Андерґассен, Маркус Ґандер (оба — «Пустерталь»), Ентоні Бардаро, Іван Делука, Марко Інсам, Анджело Мічелі (все — «Больцано»), Петер Гохкольфер («Зальцбурґ», Австрія), Дієґо Костнер («Амбрі-Піотта», Швейцарія), Сімон Костнер («Ріттен Спорт»), Алекс Ламбахер («Гейлброннер», Німеччина), Джованні Моріні («Луґано», Швейцарія), Йоахім Рамозер («Нюрнберґ», Німеччина), Марко Роза («Азіаґо»)
Тренер — Клейтон Беддоз (Канада)
Франція
Воротарі: Анрі Корентен Бюссе («Ам'єн»), Флорян Арді («Анжер»), Себастьян Юленен («Анжле»)
Оборонці: Флорян Шакіашвілі («Руан»), П'єр Крінон («Ґап»), Олів'є Дам-Малька («Ніцца»), Юґо Ґалле, Жонатан Жаніль (обидва — «Бордо»), Кевін Екфей («Мюлуз»), Антонен Манавян («Ґренобль»), Тома Тірі («Цуґ», Швейцарія)
Нападники: Эліо Бертон, Тімоте Бозон (обидва — «Женева», Швейцарія), Шарль Бертран («Фрібур»), Валентен Клеро («Вааса», Фінляндія), Тедді Да Коста, Дам'єн Флері, Ґійом Леклер, Саша Трей (усі — «Ґренобль»), Седрік Ді Діо Бальзамо («Ліон»), Антоні Ґюттіґ, Ніколя Ріц (обидва — «Руан»), Жордан Перре («Пардубіце», Чехія), Антоні Реш («Швеннінґер»), Петер Вальє («Бордо»)
Тренер — Філіпп Бозон
Великобританія
Воротарі: Джексон Вістл («Шеффілд Стілерз»), Томас Мерді, Бен Боунс (обидва - «Кардіфф Девілз»)
Оборонці: Даллас Ергардт («Манчестер Шторм»), Стівен Лі, Тім Біллінґслі (обидва - «Ноттінґем Пантерс»), Девід Філліпс, Бен О'Коннор (обидва - «Шеффілд Стілерз»), Марк Річардсон, Еван Мозі (обидва - «Кардіфф Девілз»), Пол Свіндлгерст («Белфаст Ґантс»)
Нападники: Бен Девіс («Ґілфорд Флеймз»), Роберт Лачовіц, Бретт Перліні, Роберт Фармер, Олівер Беттерідж (усі - «Ноттінґем Пантерс»), Метью Майєрс («Кардіфф Девілз»), Джозеф Льюїс («Кауфбойрен», Німеччина), Ліам Кірк («Петерборо Петс»), Колін Шілдс («Белфаст Ґантс»), Джонатан Філліпс, Роберт Дауд (обидва - «Шеффілд Стілерз»), Майк Геммонд («Манчестер Шторм»), Люк Феррара, Бен Лейк (обидва - «Ковентрі Блейзі»), Колін Вайт («Оттава Сенаторз», НХЛ)
Тренер — Петер Расселл
Іван Вербицький, «Главком»