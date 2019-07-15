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    Українки вибороли історичне золото в артистичному плаванні

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    Артистичне плавання - Українки вибороли історичне золото в артистичному плаванні
    Артистичне плавання
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    Збірна України перемогла в хайлайті на чемпіонаті світу з водних видів

    На чемпіонаті світу з водних видів у корейському Кванджу збірна України з артистичного плавання перемогла в хайлайті. Наша команда набрала 94,5000 бала.

    Другими стали спортсменки з Італії - 91,7333. На третьому місці з результатом 91,1333 команда Іспанії.

    Збірна України виступала в складі Єлизавети Яхно, Анастасії Савчук, Владислави і Марини Алексіївих, Валерії Апрєлєвої, Яни Наріжної, Катерини Резник, Аліни Шинкаренко, Олександри Коваленко та Вероніки Гришко.

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    Це перша перемога на чемпіонаті світу для артистичного плавання України. Хайлайт – нова програма в артистичному плаванні.

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