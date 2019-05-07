У Мексиці розбився літак з фанатами боксера Сауля Альвареса
-
Розсилка
На борту було 18 пасажирів і троє членів екіпажу
У Мексиці розбився приватний літак Bombardier Challenger 601. Про це повідомляє місцевий портал Milenio.
На борту повітряного судна знаходилися 18 пасажирів і три члени екіпажу.
Правоохоронні органи повідомили, що центр управління втратив зв'язок з приватним лайнером 5 травня вдень. Аварія сталася в горах на території муніципалітету Монклова.
Повітряне судно виконувало політ з Лас-Веґаса в Монтеррей. Пасажири літака поверталися з боксерського поєдинку за участю мексиканця Сауля Альвареса, бій відбувся в ніч на 5 травня в Лас-Веґасі.
До пошуку літака залучено військовослужбовців та рятувальників.
Нагадаємо, що Сауль Альварес переміг Даніеля Джейкобса в Лас-Веґасі в бою за об'єнання чемпіонських поясів.