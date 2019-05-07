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    У Мексиці розбився літак з фанатами боксера Сауля Альвареса

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    Перше фото з місця трагедії - У Мексиці розбився літак з фанатами боксера Сауля Альвареса
    Перше фото з місця трагедії
    aeroflap.com.br

    На борту було 18 пасажирів і троє членів екіпажу

    У Мексиці розбився приватний літак Bombardier Challenger 601. Про це повідомляє місцевий портал Milenio.

    На борту повітряного судна знаходилися 18 пасажирів і три члени екіпажу.

    Правоохоронні органи повідомили, що центр управління втратив зв'язок з приватним лайнером 5 травня вдень. Аварія сталася в горах на території муніципалітету Монклова.

    Повітряне судно виконувало політ з Лас-Веґаса в Монтеррей. Пасажири літака поверталися з боксерського поєдинку за участю мексиканця Сауля Альвареса, бій відбувся в ніч на 5 травня в Лас-Веґасі.

    До пошуку літака залучено військовослужбовців та рятувальників.

    Нагадаємо, що Сауль Альварес переміг Даніеля Джейкобса в Лас-Веґасі в бою за об'єнання чемпіонських поясів.

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