У Москві під час матчу пограбували фіналістів Ліги ВТБ (відео)
ЦСКА - «Хімки»
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Зловмисник пробрався до роздягальні під час вирішального матчу Ліги ВТБ
У Москві під час фінального матчу Ліги ВТБ між ЦСКА та «Хімками» невідомий зловмисник пограбував гравців. Він пробрався до роздягальні «Хімок».
Одразу після правопорушення за допомогою відеоспостереження було встановлено, що молодий злодій мав офіційну акредитацію на матч та намагався пробратися також до роздягальні ЦСКА.
За наслідками інциденту в гравців «Хімок» пропали гроші, годинники, коштовності.
Here’s the video: https://t.co/x4O2vTB5F3 pic.twitter.com/x0khUPaGYS— Artem Komarov (@art_basket) 10 червня 2019 р.
Матч у підсумку завершився перемогою ЦСКА – 80:62. Вона стала третьою й вирішальною в серії.