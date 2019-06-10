Баскетболісти збірної України виборюватимуть чемпіонство в Греції та Франції



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Олександр Липовий ФБУ

Команди Олександра Липового та Сергія Гладира вийшли в фінал чемпіонатів Греції та Франції

Захисник національної збірної України з баскетболу Олександр Липовий допоміг грецькому «Промітеасу» пробитися у фінал плей-оф національної першості. Команда українця з рахунком 3:2 виграла півфінальну серію у АЕКа, в якій поступалася 1:2.

Вирішальний п’ятий матч команда нашого легіонера виграла на виїзді з рахунком 85:84, а Липовий, вийшовши з лави, відіграв 32 хвилини та допоміг «Промітеасу» 10 очками (3/5 триочкових, 1/2 штрафних), 7 підбираннями, 2 передачами та 1 блок-шотом при 2 фолах (РЕ 14).

У фіналі, який стартує 10 червня, «Промітеас» гратиме проти «Панатінаікоса», який свою півфінальну серію у Перістері виграв всуху - 3:0.

Захисник збірної Сергій Гладир допоміг «Монако» перемогти «Діжон» у півфіналі чемпіонату Франції. У другому матчі серії (84:75) він набрав 7 очок за 16 хвилин. У третьому поєдинку (81:78) – 13 очок за 24 хвилини. «Монако» всуху виграв серію – 3:0.

У фіналі «Монако» грає з «Ліоном». Перший матч – 15 червня.

Центровий збірної України Артем Пустовий взяв участь у першому матчі півфіналу чемпіонату Іспанії, в якому його «Барселона» вдома знищила «Сарагосу» – 101:59.

За 10 хвилин на майданчику український бігмен набрав 6 очок (2/3 двоочкових, 2/4 штрафних), зробив 3 підбирання (1 в нападі) та 1 перехоплення (РЕ 9).

У другому матчі «Барса» також перемогла – 76:70. Пустовий за 4:46 очок не набрав.

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