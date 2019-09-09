У Росії почав розвалюватися ще один стадіон ЧС-2018 (фото)
Стадіот в Калініграді
Чемпионат
Інфраструктура арени в Калінінграді швидко виходить з ладу
У Росії швидко руйнується ще один стадіон, побудований до футбольного чемпіонату світу 2018 року. Цього разу проблеми виявлено на арені в Калінінграді.
У багатьох місцях почалися зсуви ґрунту та здуття тротуарної бруківки.
Як зазначає «Чемпионат», стадіон в Калінінграді побудовано на болотах, де німці ніколи не будували нічого вищого двох поверхів. Уже після окупації Східної Пруссії Радянським Союзом там спробували будувати житлові дев’ятиповерхівки, але вони одразу розвалилися.
Раніше в російських ЗМІ вже повідомляли про схожі проблеми на більшості збудованих під ЧС-2018 стадіонів.
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