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    У Росії почав розвалюватися ще один стадіон ЧС-2018 (фото)

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    Стадіот в Калініграді - У Росії почав розвалюватися ще один стадіон ЧС-2018 (фото)
    Стадіот в Калініграді
    Чемпионат

    Інфраструктура арени в Калінінграді швидко виходить з ладу

    У Росії швидко руйнується ще один стадіон, побудований до футбольного чемпіонату світу 2018 року. Цього разу проблеми виявлено на арені в Калінінграді.

    У багатьох місцях почалися зсуви ґрунту та здуття тротуарної бруківки.

    Як зазначає «Чемпионат», стадіон в Калінінграді побудовано на болотах, де німці ніколи не будували нічого вищого двох поверхів. Уже після окупації Східної Пруссії Радянським Союзом там спробували будувати житлові дев’ятиповерхівки, але вони одразу розвалилися.

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    У Росії почав розвалюватися ще один стадіон ЧС-2018 (фото)
    У Росії почав розвалюватися ще один стадіон ЧС-2018 (фото)
    У Росії почав розвалюватися ще один стадіон ЧС-2018 (фото)
    У Росії почав розвалюватися ще один стадіон ЧС-2018 (фото)
    У Росії почав розвалюватися ще один стадіон ЧС-2018 (фото)

    Раніше в російських ЗМІ вже повідомляли про схожі проблеми на більшості збудованих під ЧС-2018 стадіонів.

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