Сестру зірки НБА звинувачують у вбивстві



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Кімеша Вільямс та Кавай Ленард gossiponthis.com

Поліція затримала сестру форварда «Кліпперс» Кавая Ленарда

Сестру зіркового форварда команди НБА «Лос-Анджелес Кліпперс» Кавая Ленарда затримала поліція за звинуваченнями в пограбуванні та вбивстві, інформує The Los Angeles Times.

У одному з каліфорнійських казино 38-річна Кімеша Вільямс разом зі знайомою побила та пограбувала 84-річну жінку. Зловмисниці настигли жертву в туалеті, де нанесли їй черепно-мозкову травму та відібрали сумку. За чотири дні потерпіла померла від отриманих пошкоджень.

Сестру MVP фінальної серії НБА затримали без права виходу під заставу.