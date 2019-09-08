Сестру зірки НБА звинувачують у вбивстві
Кімеша Вільямс та Кавай Ленард
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Поліція затримала сестру форварда «Кліпперс» Кавая Ленарда
Сестру зіркового форварда команди НБА «Лос-Анджелес Кліпперс» Кавая Ленарда затримала поліція за звинуваченнями в пограбуванні та вбивстві, інформує The Los Angeles Times.
У одному з каліфорнійських казино 38-річна Кімеша Вільямс разом зі знайомою побила та пограбувала 84-річну жінку. Зловмисниці настигли жертву в туалеті, де нанесли їй черепно-мозкову травму та відібрали сумку. За чотири дні потерпіла померла від отриманих пошкоджень.
Сестру MVP фінальної серії НБА затримали без права виходу під заставу.
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