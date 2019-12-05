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    У Росії спорт об’єднають з релігією

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    Росіяни сподіваються церквою врятувати спорт від допінгу - У Росії спорт об’єднають з релігією
    Росіяни сподіваються церквою врятувати спорт від допінгу
    lj.com

    Депутати планують запровадити спеціальні релігійні кімнати на спортивних об’єктах

    Російські чиновники планують максимально поєднати спорт з релігією. Депутати нелегітимної госдуми планують проголосувати проєкт зі створення спеціальних релігійних кімнат на спортивних об’єктах.

    Відповідний комітет госдуми вже підтримав цю ініціативу, інформує Р-Спорт.

    «Ми робимо це для того, аби дати можливість організаторам задовольнити потреби вболівальників. Усі підтримують», - запевнив голова комітету госдуми Міхаіл Дєгтярьов.

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    Натомість палкий прихильник диктаторського режиму Путіна, дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Вячеслав Фєтісов, який є депутатом госдуми, розкритикував проєкт та відмовився його підтримувати.

    «Якщо ти хочеш помолитися, то йди до церкви чи мечеті. Не розумію, навіщо це потрібно», - обурився Фєтісов.

    спорт релігія хокей Госдума
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