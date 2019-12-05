У Росії спорт об’єднають з релігією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росіяни сподіваються церквою врятувати спорт від допінгу lj.com

Депутати планують запровадити спеціальні релігійні кімнати на спортивних об’єктах

Російські чиновники планують максимально поєднати спорт з релігією. Депутати нелегітимної госдуми планують проголосувати проєкт зі створення спеціальних релігійних кімнат на спортивних об’єктах.

Відповідний комітет госдуми вже підтримав цю ініціативу, інформує Р-Спорт.

«Ми робимо це для того, аби дати можливість організаторам задовольнити потреби вболівальників. Усі підтримують», - запевнив голова комітету госдуми Міхаіл Дєгтярьов.

Читайте також: Джошуа пообіцяв знести голову Руїсу в реванші

Натомість палкий прихильник диктаторського режиму Путіна, дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Вячеслав Фєтісов, який є депутатом госдуми, розкритикував проєкт та відмовився його підтримувати.

«Якщо ти хочеш помолитися, то йди до церкви чи мечеті. Не розумію, навіщо це потрібно», - обурився Фєтісов.