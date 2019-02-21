У США відбудеться благодійний турнір за участю зірок тенісу та бойфренда Світоліної



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Друга ракетка світу Рафаель Надаль та бойфренд Еліни Світоліної Гаель Монфілс

Рафаель Надаль, триразовий чемпіон Мастерса в Каліфорнії, також візьме участь в першому розіграші «Eisenhower Cup»

Виставкові змагання з призовим фондом в $150 тисяч, який дістанеться тільки переможцю, пройдуть на одному з кортів «BNP Paribas Open» на початку весни.

5 березня разом з іспанським тенісистом за приз посперечаються Домінік Тім, Мілош Раонич та бойфренд першої ракетки України Еліни Світоліної Гаель Монфілс. Ще двох учасників організатори назвуть пізніше.

Турнір пройде в форматі «Tie Break Tens». Всіх гравців розділять на дві групи, де вони будуть боротися за вихід у фінал. В результаті глядачі побачать сім матчів у форматі тай-брейків. Квитки на змагання будуть коштувати всього $25, а вся виручка дістанеться місцевим благодійним фондам.

Нагадаємо, Еліна Світоліна в 1/8 фіналу турніру категорії Premier 5 в Дубаї впевнено перемогла 19-го номера світового рейтингу Ґарбінє Муґурусу з Іспанії.

Джерело: btu.org.ua