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    Світоліна розтрощила екс-першу ракетку світу, віддавши їй лише три гейми

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    Еліна Світоліна була в зустрічі з Муґурусою нестримною - Світоліна розтрощила екс-першу ракетку світу, віддавши їй лише три гейми
    Еліна Світоліна була в зустрічі з Муґурусою нестримною
    Instagram Еліни Світоліної

    Українка показала, можливо, найкращу гру на старті сезону-2019

    Перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/8 фіналу турніру категорії Premier 5 в Дубаї перемогла 19-го номера світового рейтингу Ґарбінє Муґурусу з Іспанії.

    6:1, 6:2 - гра тривала лише годину.

    Тепер в особистих зустрічах з рахунком 5:3 веде українка.

    Світоліна в 1/4 фіналу зустрінеться з сильнішою в дуелі Крістіна Младеновіч (Франція) - Карла Суарес-Наварро (Іспанія).

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