Світоліна розтрощила екс-першу ракетку світу, віддавши їй лише три гейми
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Розсилка
Еліна Світоліна була в зустрічі з Муґурусою нестримною
Instagram Еліни Світоліної
Українка показала, можливо, найкращу гру на старті сезону-2019
Перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/8 фіналу турніру категорії Premier 5 в Дубаї перемогла 19-го номера світового рейтингу Ґарбінє Муґурусу з Іспанії.
6:1, 6:2 - гра тривала лише годину.
Тепер в особистих зустрічах з рахунком 5:3 веде українка.
Світоліна в 1/4 фіналу зустрінеться з сильнішою в дуелі Крістіна Младеновіч (Франція) - Карла Суарес-Наварро (Іспанія).
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