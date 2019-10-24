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    У США затримали колишнього російського спортивного чиновника

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    Ахмед Білалов - У США затримали колишнього російського спортивного чиновника
    Ахмед Білалов
    The Miami Herald

    Колишнього віце-президента Олімпійського комітету Росії можуть повернути на батьківщину

    У американському штаті Флорида затримали колишнього віце-президента Олімпійського комітету Росії Ахмеда Білалова. Правоохоронці заарештували його у власному помешканні поблизу Маямі, інформує The Miami Herald.

    Білалов разом з братом Магомедом відповідав за будівництво олімпійського комплексу трамплінів у Сочі. Після критики з боку Путіна будівництва об’єкту Білалови втекли з країни.

    Пізніше проти братів відкрили кримінальну справу. Їх оголосили в розшук.

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    Найближчим часом російська сторона направить до США запит на видачу затриманого.

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) корупція
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