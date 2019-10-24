У США затримали колишнього російського спортивного чиновника
Ахмед Білалов
The Miami Herald
Колишнього віце-президента Олімпійського комітету Росії можуть повернути на батьківщину
У американському штаті Флорида затримали колишнього віце-президента Олімпійського комітету Росії Ахмеда Білалова. Правоохоронці заарештували його у власному помешканні поблизу Маямі, інформує The Miami Herald.
Білалов разом з братом Магомедом відповідав за будівництво олімпійського комплексу трамплінів у Сочі. Після критики з боку Путіна будівництва об’єкту Білалови втекли з країни.
Пізніше проти братів відкрили кримінальну справу. Їх оголосили в розшук.
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Найближчим часом російська сторона направить до США запит на видачу затриманого.