У США затримали колишнього російського спортивного чиновника



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Ахмед Білалов The Miami Herald

Колишнього віце-президента Олімпійського комітету Росії можуть повернути на батьківщину

У американському штаті Флорида затримали колишнього віце-президента Олімпійського комітету Росії Ахмеда Білалова. Правоохоронці заарештували його у власному помешканні поблизу Маямі, інформує The Miami Herald.

Білалов разом з братом Магомедом відповідав за будівництво олімпійського комплексу трамплінів у Сочі. Після критики з боку Путіна будівництва об’єкту Білалови втекли з країни.

Пізніше проти братів відкрили кримінальну справу. Їх оголосили в розшук.

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Найближчим часом російська сторона направить до США запит на видачу затриманого.