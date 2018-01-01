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    У США журналіста звільнили за висловлювання про 17-річну спортсменку

    Патрік Коннор дозволив собі висловлювання із сексуальним підґрунтям
    Ведучий радіо KNBR у Сан-Франциско Патрік Коннор був звільнений через недоречні коментарі про 17-річну олімпійську чемпіонку Хлою Кім. Про це повідомляє USA Today. Журналіст відгукувався про сноубордистку у компліментарних тонах, після чого запропонував запустити зворотний відлік до того дня, коли їй виповниться 18 років. «Учениці зі
    • Сьогодні, 16:13
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    Хлоя Кім. Фото AFP
    Хлоя Кім. Фото AFP

    Патрік Коннор дозволив собі висловлювання із сексуальним підґрунтям

    Ведучий радіо KNBR у Сан-Франциско Патрік Коннор був звільнений через недоречні коментарі про 17-річну олімпійську чемпіонку Хлою Кім.

    Про це повідомляє USA Today.

    Журналіст відгукувався про сноубордистку у компліментарних тонах, після чого запропонував запустити зворотний відлік до того дня, коли їй виповниться 18 років.

    «Учениці зі старшої школи у цьому віці дуже гарні, - говорив Коннор в ефірі. - Вона прекрасна. Була б вона повнолітньою, ніхто б не посоромився назвати її ще й досить сексуальною. Вона справді така. Вона розкішна. Я – величезний фанат Хлої Кім».

    Після звільнення ведучий виступив з вибаченнями перед олімпійською чемпіонкою.

    «У дивній спробі розсмішити людей я провалився. Мої коментарі про Хлою Кім були більш ніж неприйнятними. Вони були жахливими та мерзенними», - сказав він.

    «Мені справді шкода, Хлоя! Ти блискуче представила нашу країну. Приношу вибачення колегам та слухачам за те, що я був ідіотом», додав Патрік.

    Кім завоювала золото Ігор-2018 у Пхьончхані у хафпайпі 13 лютого, набравши 98,25 бала.

    Джерело: Спорт-Экспресс

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) США радіо
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