У США журналіста звільнили за висловлювання про 17-річну спортсменку

Патрік Коннор дозволив собі висловлювання із сексуальним підґрунтям

Ведучий радіо KNBR у Сан-Франциско Патрік Коннор був звільнений через недоречні коментарі про 17-річну олімпійську чемпіонку Хлою Кім. Про це повідомляє USA Today. Журналіст відгукувався про сноубордистку у компліментарних тонах, після чого запропонував запустити зворотний відлік до того дня, коли їй виповниться 18 років. «Учениці зі



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Хлоя Кім. Фото AFP

Патрік Коннор дозволив собі висловлювання із сексуальним підґрунтям

Ведучий радіо KNBR у Сан-Франциско Патрік Коннор був звільнений через недоречні коментарі про 17-річну олімпійську чемпіонку Хлою Кім.

Про це повідомляє USA Today.

Журналіст відгукувався про сноубордистку у компліментарних тонах, після чого запропонував запустити зворотний відлік до того дня, коли їй виповниться 18 років.

«Учениці зі старшої школи у цьому віці дуже гарні, - говорив Коннор в ефірі. - Вона прекрасна. Була б вона повнолітньою, ніхто б не посоромився назвати її ще й досить сексуальною. Вона справді така. Вона розкішна. Я – величезний фанат Хлої Кім».

Після звільнення ведучий виступив з вибаченнями перед олімпійською чемпіонкою.

«У дивній спробі розсмішити людей я провалився. Мої коментарі про Хлою Кім були більш ніж неприйнятними. Вони були жахливими та мерзенними», - сказав він.

«Мені справді шкода, Хлоя! Ти блискуче представила нашу країну. Приношу вибачення колегам та слухачам за те, що я був ідіотом», додав Патрік.

Кім завоювала золото Ігор-2018 у Пхьончхані у хафпайпі 13 лютого, набравши 98,25 бала.

Джерело: Спорт-Экспресс