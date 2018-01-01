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    Сноубордистка Хлоя Кім здобула для США третє золото на Олімпіаді у Пхьончхані

    Третє місце також дісталося американці, а друге – китаянці
    На Олімпіаді-2018 у південнокорейському Пхьончхані у ніч на вівторок, 13 лютого, були розіграні медалі в сноубордингу. Жінки змагалися у дисципліні хафпайп. Перемога дісталася американській спортсменці Хлої Кім. Набравши у найкращій з трьох спроб 98.25 бала, вона здобула впевнену перемогу, суттєво випередивши конкуренток. Друге місце завоювала
    • Сьогодні, 09:20
    • Розсилка
    Хлоя Кім. Фото Getty Images
    Хлоя Кім. Фото Getty Images

    Третє місце також дісталося американці, а друге – китаянці

    На Олімпіаді-2018 у південнокорейському Пхьончхані у ніч на вівторок, 13 лютого, були розіграні медалі в сноубордингу.

    Жінки змагалися у дисципліні хафпайп.

    Перемога дісталася американській спортсменці Хлої Кім. Набравши у найкращій з трьох спроб 98.25 бала, вона здобула впевнену перемогу, суттєво випередивши конкуренток.

    Друге місце завоювала китаянка Лю Цзяюй, яка отримала від суддів 89.75 бала за свою другу з трьох спроб.

    Третє місце та бронзову нагороду завоювала ще одна представниця Сполучених Штатів Аріель Голд, яка отримала 85.75 бала за третю спробу.

    Збірна України у цьому виді змагань зі сноубордингу представлена не була.

    Нагадаємо, Україна у четвертий день змагань буде представлена у санному спорті, гірських лижах і лижному спринті.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Сноубординг

    Жіночий хафпайп

    1. Хлоя Кім (США) – 98.25
    2. Лю Цзяюй (Китай) – 89.75
    3. Аріель Голд (США) – 85.75

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Південна Корея лижний спорт
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