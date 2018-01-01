Сноубордистка Хлоя Кім здобула для США третє золото на Олімпіаді у Пхьончхані
- Сьогодні, 09:20
-
Розсилка
Третє місце також дісталося американці, а друге – китаянці
На Олімпіаді-2018 у південнокорейському Пхьончхані у ніч на вівторок, 13 лютого, були розіграні медалі в сноубордингу.
Жінки змагалися у дисципліні хафпайп.
Перемога дісталася американській спортсменці Хлої Кім. Набравши у найкращій з трьох спроб 98.25 бала, вона здобула впевнену перемогу, суттєво випередивши конкуренток.
Друге місце завоювала китаянка Лю Цзяюй, яка отримала від суддів 89.75 бала за свою другу з трьох спроб.
Третє місце та бронзову нагороду завоювала ще одна представниця Сполучених Штатів Аріель Голд, яка отримала 85.75 бала за третю спробу.
Збірна України у цьому виді змагань зі сноубордингу представлена не була.
Нагадаємо, Україна у четвертий день змагань буде представлена у санному спорті, гірських лижах і лижному спринті.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Сноубординг
Жіночий хафпайп
1. Хлоя Кім (США) – 98.25
2. Лю Цзяюй (Китай) – 89.75
3. Аріель Голд (США) – 85.75
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.