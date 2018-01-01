Сноубордистка Хлоя Кім здобула для США третє золото на Олімпіаді у Пхьончхані

Третє місце також дісталося американці, а друге – китаянці

На Олімпіаді-2018 у південнокорейському Пхьончхані у ніч на вівторок, 13 лютого, були розіграні медалі в сноубордингу. Жінки змагалися у дисципліні хафпайп. Перемога дісталася американській спортсменці Хлої Кім. Набравши у найкращій з трьох спроб 98.25 бала, вона здобула впевнену перемогу, суттєво випередивши конкуренток. Друге місце завоювала



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Хлоя Кім. Фото Getty Images

Третє місце також дісталося американці, а друге – китаянці

На Олімпіаді-2018 у південнокорейському Пхьончхані у ніч на вівторок, 13 лютого, були розіграні медалі в сноубордингу.

Жінки змагалися у дисципліні хафпайп.

Перемога дісталася американській спортсменці Хлої Кім. Набравши у найкращій з трьох спроб 98.25 бала, вона здобула впевнену перемогу, суттєво випередивши конкуренток.

Друге місце завоювала китаянка Лю Цзяюй, яка отримала від суддів 89.75 бала за свою другу з трьох спроб.

Третє місце та бронзову нагороду завоювала ще одна представниця Сполучених Штатів Аріель Голд, яка отримала 85.75 бала за третю спробу.

Збірна України у цьому виді змагань зі сноубордингу представлена не була.

Нагадаємо, Україна у четвертий день змагань буде представлена у санному спорті, гірських лижах і лижному спринті.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Сноубординг

Жіночий хафпайп

1. Хлоя Кім (США) – 98.25

2. Лю Цзяюй (Китай) – 89.75

3. Аріель Голд (США) – 85.75

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.