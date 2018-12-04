У «Ворсклі» пояснили вболівальникам, як повернути гроші за квитки на матч з «Арсеналом»



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Фото: ФК «Ворскла»

Полтавський клуб описати детальну схему

Став відомий механізм повернення грошових коштів вболівальникам за квитки на матч Ліги Європи «Ворскла» (Полтава) – «Арсенал» (Лондон, Англія).

Про це повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

«Для вболівальників, які придбали квиток через інтернет і не відвідали матч у Києві. Якщо ви придбали квиток на матч через мережу інтернет, то вам потрібно:

1) Написати зі своєї електронної скриньки (адреса на яку вам висилали квиток) на support@esport.in.ua електронний лист.

2) У темі електронного листа вказати: «Повернення квитка на матч «Ворскла» - «Арсенал»

3) Вказати номер замовлення та/або файл з квитками, ПІБ, номер карти

4) Очікуйте повернення грошових коштів за квиток на вашу банківську картку

Якщо ви придбали квиток на матч через мережу кас стадіону, то вам потрібно:

1) Зайти на сайт «Ворскли», роздрукувати та заповнити заяву на повернення коштів, або прийти до каси стадіону та написати заяву на повернення коштів біля каси.

2) Із заявою на повернення коштів, квитком та паспортом звернутися до каси стадіону.

3) Отримати кошти в касі стадіону», - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, поєдинок було перенесено у Київ рішенням УЄФА.